Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'ndeki 6. maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederken ay-yıldızlı formayla ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı maç sonunda açıklamalar yaptı.

Milli takım formasıyla ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, "Gerçekten çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü, çünkü milli takım formasıyla ilk golümü attım. Umarım ülkeme en iyi şekilde hizmet ederim" dedi.

Performansını değerlendiren Yusuf "Aldığım dakikalarda elimden gelenin en iyisini yapacağım" yorumunda bulundu.

Gruptan çıkma şansımızla ilgili de konuşan Yusuf, "Maç maç gitmemiz gerekiyor, oynayacağımız ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.