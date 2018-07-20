Genel Müdür Acu, ilk olarak Yusufeli Barajı inşaatında incelemelerde bulunarak 10 Temmuz 2018 tarihinde başlayan gövde beton döküm çalışmalarına inceledi.
İncelemenin ardından çalışmalarının koordine edildiği şantiyeyi ziyaret ederek düzenlenen toplantıda çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı. Genel Müdür Acu ve beraberindeki heyet ardından Yusufeli ilçesi Yeniden Yerleşim çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu.
Bugün ekibimiz ile birlikte tamamlandığından 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikle beton kemer kategorisinde ülkemizin en yüksek ve dünyanın 3. yüksek barajı olacak ülkemizin vizyon projelerinden Yusufeli Barajı inşaatımızda ve Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim alanlarında incelemelerde bulunduk.
Bilindiği üzere 10 Temmuz saat 23.00’de barajımızın gövde beton dökümüne başladık. Bugünde beton döküm çalışmalarına yerinde nezaret ediyoruz.
Toplam 4 milyon metre gövde hacmine sahip barajda günde 7 bin metre ayda ise 200 bin metre beton dökülmesi planlanıyor. Yapılan programlamada gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedeflenmektedir. Bu beton programı geleneksel beton barajlarda bir dünya rekoru olarak ülkemizin baraj projelerinde geldiği noktayı gösterecektir.
Acu, “Enerji yapıları ulaşım tünelleri, kırma eleme tesisi ile kablolu vinç hattı kurulumu, su alma yapısı giriş santral binası ve transformatör salonu tavan kemer betonları ile santral binası, şalt sahası, su alma yapısı ve kapak şaftı, enerji tüneli ve şaftı, kuyruksuyu tünelleri kazı ve destekleme çalışmaları tamamlanmıştır. Santral binası ve sol sahil başlangıç bloğu kısımlarında beton imalatları devam etmektedir” şeklinde konuştu.
Yusufeli Barajı ve HES Projesinde baraj gövdesi kazı ve destekleme çalışmalarına 20 Haziran 2014 tarihinde başlandığını hatırlatan Acu, “21 Haziran 2018 tarihinde temel kotuna ulaşılmıştır. Baraj gövdesi kazı ve destekleme çalışmaları yapılırken 75-80 derecelik dik topoğrafyada 485 metreyi bulan kazı çalışmaları tamamlanmıştır. 440 temel kotunda temel teslimi yapılmıştır. Bugün itibarı ile artık Yusufeli Barajının gövdesinin yapım aşamasına gelinmiştir. 4 milyon m gövde betonunun başlangıcındayız. 440 metre kotundan 715 metre kotuna yükselecek olan baraj gövdesi 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı olacaktır” diye konuştu.
“GÖL MANZARALI MUHTEŞEM BİR YUSUFELİ İNŞA EDİYORUZ"
Yeni Yusufeli ilçesinin yerleşim yerlerinde devam eden çalışmaları da yerinde incelediklerini vurgulayan Acu, şunları söyledi:
2018 Temmuz ayı sonu itibarıyla proje genelinde kamulaştırılacak toplam 864 hektar alanın, 610 hektarını kamulaştırılarak, alan bazında yaklaşık yüzde 71’lik gerçekleşme sağladık. Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri altyapı çalışmaları 2. kısım kapsamında 1. bölgedeki altyapı çalışmaları 2018 Şubat ayı içerisinde tamamlanmıştır. 2. Bölgedeki ve ek gelişme alanındaki kazı çalışmaları ise Ekim 2018’de tamamlanacaktır.
Yeni Yusufeli ilçesinin daha müreffeh bir ilçeye dönüşmesi sağlanmıştır. 3. Bölgede 334 konut inşa ediliyor. Yeniden yerleşim çerçevesinde 3. bölgedeki işlerin 334 adet konut, 6 adet işyeri, 1 adet 24 derslikli lise, 1 adet sağlık ocağı ve ilçe jandarma komutanlığından oluşuyor.
Ada içi düzenleme, temel kazıları ve beton dökme çalışmaları devam ediyor. 31 adet bina, sağlık ocağı, ilçe jandarma komutanlığı ve 24 derslikli lisenin inşaatı devam etmekte, 3 adet bina ise temel aşamasındadır. 1. Bölgede yer alan Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Amirliği, Adliye, PTT Kütüphane, Kapalı Spor Salonu, Cami, Müftülük, Öğretmenevi ve Ortaokul İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin ihalesi 27.06.2018 tarihinde yapılmıştır. Firma sözleşmeye davet edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.