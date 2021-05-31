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Yusufeli Barajı gövde inşaatı çalışmaları tamamlandı

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı tamamlandı

Yusufeli Barajı gövde inşaatı çalışmaları tamamlandı
AA

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatında 4 milyon 61 bin metreküp beton hacmine ulaşıldı.

Pojede gövde inşaatı tamamlanırken enerji kırıcı havuzu, kuyruk suyu barajı beton imalatları ve elektromekanik teçhizat işleri devam ediyor. Öte yandan, nehir tarama çalışmalarına da başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 26 Şubat 2013'te video konferansla katıldığı törenle temelini attığı Yusufeli Barajı'nda, yıl sonunda su tutulması planlanıyor.

Üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek Yusufeli Barajı, ekonomiye yılda 1,65 milyar lira katkı sağlayacak.

275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.

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