YUVARLAK YÜZ

Çerçevelerin yüzü daha uzun ve ince göstermesi gerekir. Genel anlamda aranması gereken yüzün en geniş kısmına eşit veya çok az daha geniş çerçevelerdir. Yüksek şakaklı çerçeveler daha uzun bir profil etkisi verir. Kaş çizgili çerçeveler de (kalın veya belirgin üst çerçeveler) gözü çekik gösterir ve bu etki yüzün daha uzun görünmesini sağlar.

Çerçeve önerileri: Köşeli veya dikdörtgen, genişçe çerçeveler.