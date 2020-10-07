Yüzün aşırı yağlanması hem kişinin sağlığı hem de güzelliği için problem teşkil etmektedir. Aşırı yağlanma genetik, cilt tipi ve hormonal bozukluklardan dolayı meydana geldiği gibi, dış etkenlerden dolayı da olabilmektedir.

Cilt Yağlanmasını Engellemek İçin Yapılması Gerekenler