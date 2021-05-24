Yüz yüze eğitim çağrısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitimYüz yüze eğitim çağrısı! Çocukların yüzde 71'i... - Haberler
ABONE OL

Uluslararası Pediatri Kurumu’ndan yüz yüze eğitim çağrısı!

Uluslararası Pediatri Kurumu’nun (IPA) Türk Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, dünyaya; mümkün olan tüm tedbirlerin alınarak yakın zamanda yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısında bulundu

Yüz yüze eğitim çağrısı! Çocukların yüzde 71'i... - Haberler
Yüz yüze eğitim çağrısı!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

149 ülkede çocuk sağlığı alanında faaliyet gösteren, 1.2 milyon çocuk doktorunu temsil eden, dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu Uluslararası Pediatri Kurumu’nun (IPA) Türk Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, dünyaya; mümkün olan tüm tedbirlerin alınarak yakın zamanda yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısında bulundu.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 71’İ YOĞUN STRES ALTINDA

Prof. Dr. Hasanoğlu, pandeminin eğitim alanında eşi görülmemiş bir aksaklığa neden olduğunu, bu süreçten yaklaşık 2 milyar öğrencinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Prof. Dr. Hasanoğlu, “Yapılan araştırmalar, çocukların bu dönemde online eğitim alsa bile yüzde 71 gibi büyük bir bölümünün yoğun stres altında olduğunu, ailelerin yüzde 70’inin ise çocuklarının ruh sağlığından endişe ettiklerini gösteriyor. Bu arada pandemi döneminden en çok etkilenenlerden biri de geçici ya da uluslararası koruma altındaki çocuklar. Bu çocuklar, eğitim ve sağlık hakkından mahrum kalıyor” dedi.

Prof. Dr. Hasanoğlu, dünyada milyonlarca çocuğun bu süreçte okulu bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını; Nijer, Mali ve Çad gibi ülkelerde çocukların eğitim alamama riskiyle karşı karışa olduğunu belirterek “Uluslararası Pediatri Kurumu’nun (IPA) ilk toplantısındaki acil gündem konularımızdan biri, yüz yüze eğitim konusuydu. Dünyanın en acil çözülmesi gereken sorunlarından biri çocukların eğitimidir. Mümkün olan tüm tedbirler alınarak bir an evvel yüz yüze eğitime geçilmelidir” dedi.

EĞİTİMDEN VAZGEÇMEK SON ÇARE OLMALI

IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu da yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamaları yaptı: “Kurumumuz, yapılan araştırmalar sonucu tedbirlerin sonuç vermesi ile birlikte eğitimde kaçırılan zamanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini gözlemliyor. Bu konuda hem kendi içimizde hem de Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığımız toplantılarda yoğun bir mesai harcıyoruz.

Yüz yüze eğitim, çocukların gelişimleri, okulun fırsat eşitliği sağlaması ve öğrenme kayıplarının giderilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle eğitimden vazgeçmek, en son çare olmalıdır. Fiziksel mesafe, el ve hijyen uygulamaları, yaşa uygun maske kullanımı ve savunmasız grupların korunması sağlanarak gerekli kaynaklar, politikalar ve altyapılar oluşturularak yüz yüze eğitime geçilmelidir. Bu konuda ülke veya yerel özellikler göz önünde bulundurularak acil çözüm üretilmeli, çocuklar için adil bir eğitim ve sağlık düzenine geçilmelidir” dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VİCDANSIZLIK! Son dakika: Adana'da Maviş bebek böyle terk edilmiş
GÜNDEMMaviş bebek böyle terk edilmiş
Deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD - 24 Mayıs
GÜNDEMSon depremler listesi
YAZIKLAR OLSUN! Son dakika... "Mobil bankacılıktan arıyoruz!" 3 milyon TL'lik vurgun! - VİDEO HABER
GÜNDEM"Mobil bankacılıktan arıyoruz!" 3 milyon TL'lik ...
Öğretmen ataması ne zaman? Ziya Selçuk'tan mesaj var! Öğretmen ek atama olacak mı?
GÜNDEMÖğretmen ek ataması yapılacak mı?
24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka, vefat sayısı! Bugünkü korona tablosu
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs tablosu!
REZİLLİK! Son dakika... Metrobüste tükürük kavgası - VİDEO HABER
GÜNDEMMetrobüste tükürük kavgası!
AKIN AKIN! Son dakika... Çekirge istilası korkusu! - VİDEO HABER
GÜNDEMÇekirge istilası korkusu!
Son dakika haberi PKK operasyonu! HDP'lilerin de aralarında olduğu 29 kişi gözaltında
GÜNDEMPKK operasyonu! HDP'lilerin de aralarında olduğu 29 ...
BASILDILAR! Son dakika: FETÖ şüphelileri saklandıkları evde yakalandı
GÜNDEMFETÖ şüphelileri saklandıkları evde yakalandı
1100 TL pandemi yardımı: Sosyal yardım 1100 TL başvuru nasıl yapılır? Sosyal yardım sorgulama
GÜNDEM1100 TL Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?