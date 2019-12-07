Naime Sert nsert@htgazete.com.tr

Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, evlerde mutfağın öneminin giderek arttığını, mutfağın bir buluşma ve yaşam noktası haline geldiğini söyledi. Arçelik'in Bolu'daki deneyim mutfağı the Kitchen'da bir grup gazeteciyle bir araya gelen Zeynep Yalım Uzun, Türkiye genelinde 25-55 yaş grubu kadın-erkek bin 500 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Buna göre aylık mutfak harcaması 935 TL. Mutfak alışverişini ve yemeği kadınlar yapıyor. Araştırmaya katılanlar için en önemli öncelik aile ve çocuklar, sağlıklı olmak. 10 katılımcıdan 9'u mutfağında doğal ve organik ürünler tercih etmeye çalıştığını söylüyor. Yüzde 83'ü hazır paketli gıdaları mutfağından uzak tutuyor. Yüzde 57 glutensiz, şekersiz ve unsuz beslenmeye çalışıyor. Yüzde 14 vejeteryan ve vegan olduğunu söylüyor.

MUTFAK ALIŞVERİŞİNİ VE YEMEĞİ KADINLAR YAPIYOR

Mutfak alışverişi yüzde 65 ile kadınların omzunda. Evde yemeği de yüzde 79 ile kadınlar yapıyor.

Mutfak alışverişinden en çok yüzde 70 ile sebze ve meyve satın alıyoruz. Yüzde 63 ile ikinci sırayı et, tavuk ve balık ürünleri onu da yüzde 43 ile bakliyat takip ediyor.

MUTFAKTA 2 SAAT GEÇİRİLİYOR

Aylık Mutfak harcamasına ortalama 935 TL harcanıyor. Metropollerde çalışan 45 yaş üstü katılımcılarda bu miktar 1500 TL ve üzerine çıkıyor. Mutfakta geçirilen süre ise ortalama 2 saat. Evde en fazla vakit geçirilen yer yüzde 72 ile salon ve oturma odası, bunu yüzde 43 ile mutfak izliyor.

KATILIMCILARIN YÜZDE 40'I DIŞARIDA HİÇ YEMEK YEMİYOR

Katılımcıların yüzde 73'ü her hafta en az bir kez evde yemek yiyor. Katılımcıların yüzde 40 dışarıda hiç yemek yemiyor, dışarıdan eve yemek de söylemiyor. Evde yemek yemenin tercih edilmesinin başlıca sebebi sağlıklı beslenmek. Soruları yanıtlayanların yüzde 53'ü sağlıklı beslenebilmek için evde yemek yemeyi tercih ettiğini söyledi. Yemek pişirirken tarif bakanların yüzde 41'i bunu diz üstü bilgisayar, cep telefonu ya da tablet ile internet üzerinden yapıyor.

Araştırma; gıda israfı konusunda bilinç artmakla birlikte tüketicinin yönlendirmeye ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Her 10 kişiden 5'i yemek atıklarını azaltmak için bir şeyler yaptığını söylüyor. En çok yetecek kadar yemek pişirme yöntemine başvuruluyor. Bu şekilde israfı azaltmaya çalışanların oranı yüzde 21. Artan yemekleri evcil hayvanlara ya da sokak hayvanlarına verenler yüzde 15, yeteri kadar ürün satın alanların oranı yüzde 14. Mutfakta en fazla çöpe atılan ise yüzde 45 ile meyve ve sebze kabukları. Artan yemekleri atanların oranı yüzde 16.

AYRI MUTFAK İSTENİYOR

Her 10 kişiden 9'u ayrı bir mutfağı olmayan bir evde yaşayamayacaklarını söylüyor. Her 5 kişiden 2'si için mutfak aile ile vakit geçirilen yer anlamına geliyor. Katılımcıların yüzde 60'ı yemek dışında da mutfakta vakit geçiriyor. Beyaz eşya alışverişini yüzde 63 ile daha çok erkekler yapıyor. Evinde bağlantılı mutfak aletleri olanların oranı yüzde 5, yüzde 3 ise sesle kontrol edilebilen mutfak aletlerine sahip.