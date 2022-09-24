Yüzdeki benler neden çıkar, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Eğer yüzünüzde çok fazla ben varsa ve bu durum sizi çok mutsuz ediyorsa işte cevabı bizlerde. Şimdi sizlere yüzdeki benler neden çıkar, nasıl geçer? Yüzdeki benlere ne iyi gelir? Sorularının cevaplarını aktaracağız. Bu yazıyı okuduktan sonra hemen uygulamaya başlayabilirsiniz.

Yüzdeki Benler Neden Çıkar?

Aslında hepimizin cildinde ya da vücudunun herhangi bir yerinde sayısız beni vardır. Bunlar vücutta kendiliğinden oluşabileceği gibi bazı etkenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. İşte yüzdeki benlerin ortaya çıkış sebepleri:

Doğum lekesi

Vücuttan kaynaklanan bir hücre birleşmesi

Güneş lekesi

Ailesel bir geçiş

Bu sebepler vücudunuzda benlerin çıkmasını sağlar. En yaygın olan sebep ise güneş lekesi olarak çıkmasıdır. Örneğin, açık tenli ve renkli gözlü kişilerde ben çıkma olasılığı daha fazladır. Güneşten çabuk etkilenirler ve bu sebeple de vücutlarında özellikle de yüzlerinde benler oluşabilir.

Ama tabi bütün benler de zararsız olacak değildir. Bazılarına çok dikkat edilmesi gerekir ve önleminin alınması için hemen harekete geçmeniz lazım. Benlerde büyüme ya da renk değişikliği ve belki de kanaması söz konusuysa hemen bir doktora gitmeniz gerekir.

Yüzdeki Benler Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?

Bu durumda yüzdeki benler nasıl geçer sorusu da fazlasıyla merak ediliyor. Şimdi hep birlikte bunlara bir bakalım. Sizlere sunacağımız bu önerileri mutlaka uygulamalısınız. Ama şunu da belirtmeliyiz ki benlerden hemen kurtulmanız mümkün değildir. Kısa bir süre sabretmelisiniz ve işlemleri düzenli olarak uygulamalısınız.

İşte yüzdeki benlere ne iyi gelir sorusunun cevabı:

Hint Yağı ve Karbonat: İkisi birleştiğinde oldukça güçlü bir karışım ortaya çıkıyor. Bir yemek kaşığı karbonatı 2 yemek kaşığı Hint yağı ile karıştırın. Sonrasında bu karışımı benlerinize sürün. Böyle birkaç saat bekledikten sonra da yıkayın. Haftada iki kez yapabilirsiniz. Elma Sirkesi: Evet, ciltte herhangi bir sorun söz konusu olduğunda kesinlikle elma sirkesinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu noktada elma sirkesi benlerinizi de geçiriyor. Yarım su bardağı sirke ile yarım bardak suyu karıştırmalısınız. Sonra bu karışıma bir pamuk batırın ve benin üzerine yerleştirin. Ardından kapatın ve gece boyunca hiç ellemeyin. Sabah da hafif masajla bu bölgeyi yumuşatabilirsiniz. Kaju: Bu ürün, içerisinde çok fazla faydalı maddeye sahip. İşte bunlar sayesinde benlerinizden de kurtulabilirsiniz. Peki nasıl? Önce bir yemek kaşığı kadar kaju fıstığını suya atın. Sonrasında bir gece bekletin. Ertesi gün kaju fıstığını sudan alın ve ezerek hamur haline getirin. Benli bölgeye uygulayın. Bal: İşte yüzdeki benlere iyi gelen bir diğer çözüm de baldır. Balı direk cildinizdeki benli bölgeye sürebilirsiniz. Sonrasında yara bandı ile kapatın ve bir iki saat kadar bekleyin. Her gün yaptığınızda beninizi düşürecektir.

İşte bu doğal yöntemlerle yüzdeki benlerinizden kurtulabilirsiniz. Ama eğer geçmiyorsa ve aksine daha da büyüyorsa o zaman derhal doktora gitmeniz gerekir. Peki yüzdeki benler için hangi bölüme gidilir? Bunun için cildiyeye gitmeniz ve durumunuzu anlatmanız gerekiyor. Onlar en iyi çözümü size sunacaktır.

Buna ek olarak merak edilen bir başka konu da yüzdeki benler kanser yapar mı? Bu sorunun cevabı ‘hayır’dır. Benler kanser yapmaz ama bazıları kanser riski taşıyabilir, bu imkansız değildir. Bu durumda da hemen müdahale edilerek alınması gerekir.