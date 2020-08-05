Yüzde kızarıklık; bazı nedenler ile ortaya çıkabilir. Hormonların etkisi, bazı hastalıklar buna neden olabilmektedir. Kılcal damarların çok fazla belirmesiyle rahatsız veren bir durum oluşur. Cilt tedavi edilerek bu durum iyileştirilebilir. Ayrıca bazı doğal maskeler ile kızarıklığın geçmesine yardımcı olabilirsiniz.

Domates Maskesi

Domatesi rendeleyin, içerisine 2çay kaşığı limon suyu ve 2 çay kaşığı yulaf unu ilave edin ve karıştırın. Bu karışımı yüze uygulayın, 10 dakika bekleyin ve yıkayın. Haftada bir kere yapılabilir.

Kudret Narı Maskesi

Kudret narıyla 2 kaşık kantaron yağını karıştırıp azar azar kızarıkların üstüne sürün. İki hafta günlük düzenli uygulayın.

Ahududu Maskesi

Bir çay bardağı ahududunu ezerek içine; 4 tatlı kaşığı süt kreması ekleyerek karıştırın. Yıkanmış yüze uygulanır 10 dakika bekletilerek yıkanır.

Avokado Maskesi

Yarım avokadoyu ezin, bir yumurta ve 3 damla limon suyu ekleyerek karıştırın. Sonra yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletin ve yıkayın. Haftada bir kere yapabilirsiniz.