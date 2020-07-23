Belli mevsim geçişlerinde ya da cildin belli bir zaman sonra üst tabakasının sertleşmesi sonucunda canlılığını yitirmesi ve doğal halini kaybetmesi yaşanan bir durumdur. Bu ölü üst deri bazı peeling yöntemleri ile soyularak ölü deriden arındırılır. Bu sayede daha sağlıklı bir görünüme kavuşur. Tuz peelingi hem vücuda hem de yüze uygulanan bir peeling olması nedeniyle oldukça avantajlıdır.

Tuz peelingi cildi ölü deriden temizleyerek; cildin yumuşamasını sağlar. Tuzun zararlarının yanında faydaları olması da bir gerçek. Özellikle vücut ve ayak için iyi bir bakım sağlar. Kan dolaşımını hızlandırması açısından önemlidir. Ayaklarda ve ellerde oluşan terlemeye etki sağlar ve geçmesine etken olur. Ayakların gün boyu yorulmasının sonucunda bir kovaya tuzlu su yapıp içinde bekletmek iyi gelmektedir.

Yüze Yapılan Tuz Peelingi

5 tatlı kaşığı yoğurt, 5 tatlı kaşığı tuz ve 4 tatlı kaşığı balı iyice karıştırın. Bu karışımı yüzünüze ovalayarak masaj yapar gibi uygulayın. 10 dakika sonra ılık suyla yıkayarak nemlendirici sürün. Haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

Vücuda Yapılan Tuz Peelingi

4 tatlı kaşığı zeytinyağı ile 4 tatlı kaşığı tuzu karıştırın. Peelingi uygulamadan önce bir duş alın ve sonrasında karışımı vücudunuza masaj yaparak uygulayın. Uyguladığınız bölgeleri havlu ile sarın ve yarım saat bekletin. Sonrasında yıkanın ve nemlendirici vücut losyonu uygulayın. Haftada bir kez bu uygulamayı yapabilirsiniz.