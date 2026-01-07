Z Gyo talep toplamaya başladı: Z Gyo halka arzı hisse fiyatı ne kadar?
Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz ediliyor. Halka açıklık oranı yüzde 40,1 olan şirket, bugün itibarıyla Borsa'da işlem görmeye başladı. Üç gün boyunca talep toplayacak firma, toplam 84.500.000 lot dağıtımı yapacak. Peki, Z Gyo halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? İşte Z Gyo halka arz hakkında detaylar...
Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HALKA ARZ OLUYOR
Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün itibarıyla halka arz ediliyor. Halka açıklık oranı yüzde 40,1 olan şirketin hisseleri, Borsa İstanbul'da işlem görüyor.
Halka arzdan sağlanacak fonun,
yüzde 20-30’u portföydeki arsalar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirme yatırımları ve gayrimenkule dayalı hak kapsamındaki proje yatırımları,
yüzde 25-35’i lagün diplomatik site projesi yatırımları,
yüzde 25-35’i finansal yükümlülük ödemesi,
yüzde 10-20’si işletme sermayesi için değerlendirilecek.
Z GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
Z GYO HİSSE FİYATI NE KADAR?
Z Gyo hisse fiyatı 9,77 TL olarak belirlendi.
Z GYO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Z Gyo katılım endeksine uygun değildir.
Z GYO OLASI LOT MİKTARI NE KADAR?
Firma toplamda 84.500.000 lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı şöyle:
150 Bin katılım - 283 Lot (2764 TL)
250 Bin katılım - 170 Lot (1660 TL)
350 Bin katılım - 121 Lot (1182 TL)
500 Bin katılım - 85 Lot (830 TL)
700 Bin katılım - 60 Lot (586 TL)
1.1 Milyon katılım - 38 Lot (371 TL)
1.6 Milyon katılım - 27 Lot (263 TL)
2.2 Milyon katılım - 19 Lot (185 TL)
Z GYO HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Bist Kodu: ZGYO
Halka arz büyüklüğü: 825 milyon TL
T1-T2 kullanılamaz