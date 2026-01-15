Z GYO ilk bist işlem tarihi: Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı talep toplama sürecinin ardından halka arz sonuçlarını açıkladı. Firmanın halka arzına 400 binden fazla kişi katıldı ve her yatırımcıya 98 lot düştü. 'ZGYO' ile borsaya açılmaya hazırlanan şirketin ilk bist işlem tarihi merak ediliyor. Peki, Z GYO ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?