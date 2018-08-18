Kastamonu’da zabıta memuru olarak görev yapan şahıs, birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan tartışma sonrasında bıçaklayarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre, Kuzeykent Mahallesi'nde ikamet eden ve bir otobüs firmasında yönetici olarak çalışan Deniz Şenoğlu ile zabıta memuru olarak görev yapan Ahmet T., birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra belirlenemeyen nedenle ikili arasında çıkan tartışma sonrası Ahmet T., bıçakla Deniz Şenoğlu’nu 10 yerinden bıçakladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Deniz Şenoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geriye ise bir gün önce çekildiği belirtilen ve iki arkadaşın aynı karede olduğu fotoğraf kaldı.

Emniyet güçleri, cinayet zanlısı Ahmet T.’yi olay yerinde gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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