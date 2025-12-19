Habertürk
Habertürk
        Zabıtayı gören dilenciler yakalanmamak camiye kaçtı, namaz kılan cemaatin arasında dolandı | Son dakika haberleri

        Zabıtayı gören dilenciler yakalanmamak camiye kaçtı, namaz kılan cemaatin arasında dolandı

        Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda kadın dilenciler, zabıtaya yakalanmamak için cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek camide saklanmaya çalıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:54 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:55
        Zabıtadan kaçıp camide saklandılar
        Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda kadın dilenciler, zabıtaya yakalanmamak için cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek camide saklanmaya çalıştı.

        CAMİDE SAKLANDILAR

        Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.

        CUMA NAMAZINA KATILDILAR

        Bazı kadın dilenciler ise zabıtaya yakalanmamak için cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek camide saklanmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı.

        Zabıta Müdürlüğüne götürülen ve üst araması yapılan dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.

        #Elazığ
