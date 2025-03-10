Zafer Algöz'ün otopark sorunsalı

Zafer Algöz, geçtiğimiz yıl, "Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah, insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Vallahi pes ve yuh!" diyerek, İSPARK'ı eleştirmişti.

Zafer Algöz, bu kez de İstanbul Havalimanı'ndaki otopark ücretlerine tepki gösterdi.