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        Haberler Magazin Zafer Algöz'ün otopark sorunsalı - Magazin haberleri

        Zafer Algöz'ün otopark sorunsalı

        Ünlü oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı'ndaki otopark ücretlerine tepki gösterdi. Algöz, daha önce de İSPARK'ın ücretlerini eleştirmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:45
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        Zafer Algöz'ün otopark sorunsalı
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        Zafer Algöz, geçtiğimiz yıl, "Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah, insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Vallahi pes ve yuh!" diyerek, İSPARK'ı eleştirmişti.

        Zafer Algöz, bu kez de İstanbul Havalimanı'ndaki otopark ücretlerine tepki gösterdi.

        Zafer Algöz; "Arabayı 22 saatliğine İstanbul Havalimanı otoparkına bıraktım. 1225 TL istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde oda tutardım. Araba da keyfine bakardı. Artık bazı şeylere 'yuh!' demek yeterli değil, 'ohaaa', 'ohaaa' diyorum. Allah vicdan versin" ifadelerini kullandı.

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