İstanbul Bağımsız Milletvekilli Ümit Özdağ, kuruluş hazırlığındaki partisinin adını ve logosunu duyurdu.
Ümit Özdağ partisinin adını Zafer Partisi olarak açıklarken, logosu ise kırmızı zemin üzerine beyaz bir elde tutulan ay yıldız şeklindeki meşale olarak tasarlandı.
Özdağ Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..." dedi.
Bununla birlikte 26 Ağustos'taki kuruluş başvurusu öncesi kurucular kurulu üyeleri de belli oldu. İşte Zafer Partisi kurucuları:
Ümit Özdağ
İsmail Koncuk
Seyit Yüzel
Ali Dinçer Çolak
Mehmet Alagöz
Tuğrul Kıhtır
Esra Özsüer
Kahraman Berk
Ömer Turan
İncilay G. Şekerdağ
Kemal Mert
İsmail Türk
Adem Taşkaya
Nazım Kılıç
Ertuğrul Kalafat
Sultan Neslihan Seven
Göhan Türkmenoğlu
Feridun Yıldız
Uğur Tarhan
Onur Şahin
Sevdagül Tuncer
Ayla Ülük
Burak Mengü
Lütfü Şehsuvaroğlu
Dursun Dağaşan
İlkim Yüksel
Oğuz Ataman
Vedat Çakıroğlu
Erman Diçer
Roza Kurban
Murat Yıldız
Bünyamin Aksungur
Salim Kabasakal
Tuğba Mızrak Demirbağ
Hasan Basri Akşener
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