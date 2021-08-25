İstanbul Bağımsız Milletvekilli Ümit Özdağ, kuruluş hazırlığındaki partisinin adını ve logosunu duyurdu.

Ümit Özdağ partisinin adını Zafer Partisi olarak açıklarken, logosu ise kırmızı zemin üzerine beyaz bir elde tutulan ay yıldız şeklindeki meşale olarak tasarlandı.

Özdağ Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..." dedi.

Bununla birlikte 26 Ağustos'taki kuruluş başvurusu öncesi kurucular kurulu üyeleri de belli oldu. İşte Zafer Partisi kurucuları:

Ümit Özdağ

İsmail Koncuk

Seyit Yüzel

Ali Dinçer Çolak

Mehmet Alagöz

Tuğrul Kıhtır

Esra Özsüer

Kahraman Berk

Ömer Turan

İncilay G. Şekerdağ

Kemal Mert

İsmail Türk

Adem Taşkaya

Nazım Kılıç

Ertuğrul Kalafat

Sultan Neslihan Seven

Göhan Türkmenoğlu

Feridun Yıldız

Uğur Tarhan

Onur Şahin

Sevdagül Tuncer

Ayla Ülük

Burak Mengü

Lütfü Şehsuvaroğlu

Dursun Dağaşan

İlkim Yüksel

Oğuz Ataman

Vedat Çakıroğlu

Erman Diçer

Roza Kurban

Murat Yıldız

Bünyamin Aksungur

Salim Kabasakal

Tuğba Mızrak Demirbağ

Hasan Basri Akşener