Hatay'da, tarlalarda yaşken toplanarak odun ateşinde ütülen buğday başaklarının kurutulduktan sonra tanelerine ayrılmasıyla elde edilen firik, zahmetli ve zorlu bir işlemin ardından tüm lezzetiyle sofralardaki yerini alıyor.

AA'nın haberine göre yapımı yılın sadece belirli bir döneminde gerçekleşen ve meşakkatli süreçlerde işlenen firik, UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Tanışma Mahallesi'ndeki çiftçiler de tüm yıl bekledikleri mayıs ayında zorlu süreçler sonucunda firikleri hazırlıyor.

Makine yardımıyla buğdayların taze başak kısımları sökülerek ilk işlemi yapılan firik, daha sonra çemberi andıran metal aparatlarda el yordamıyla çevrilerek odun ateşinde ütülüyor.

Ütüldüğü için yanan sapın çıkardığı duman ise firiğe hoş kokulu ayrı bir aroma veriyor.

"TÜM MAHALLEYİ DUMANLAR KAPLIYOR"

Hemen hemen herkesin bu işle uğraştığı mahallenin her köşesinden gece gündüz dumanlar yükseliyor.

Bu zahmetli iş için kollarını sıvayan vatandaşlar ise zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklıkta ateşin karşısında dumandan çıkan is nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Ütülen başaklar tarlalara serilen muşambalarda iki gün boyunca kurutularak tanelerine ayıklanması için hazır hale getiriliyor. Aradan geçen 2 günün ardından patoz veya biçerdöver makinelerine giren başaklar, firik tanelerine ayrılarak paketleniyor.

Tarlada kilosu 10 liradan tüccara satılan firik, zor ve meşakkatli yolculuğun ardından mükemmel lezzetiyle sofralardaki yerini alıyor.

Tarladan sofraya zahmetli yolculuğunu tamamlayan firik, nohut ve tereyağıyla pişirilip muazzam tadıyla damaklara hitap ediyor.

ZAHMETİ ÇOK KAZANCI BOL

Üretici Cuma Güvercin, yaptığı açıklamada, yılın sadece bir haftası firik işleminin gerçekleştiğini ve o bir haftalık sürecin kendileri için çok kıymetli olduğunu anlattı.

Hava sıcaklığının yanı sıra firik için kullandıkları ateşin, sıcaklığı katbekat artırdığını ve işlerini zorlaştırdığını belirten Güvercin, "İşimiz buğdaylarımız tazeyken başlar. Bir hafta içinde mahsulü tarladan kaldırmazsak ölür gider, zarar ederiz. 24 saat çalışmak zorundayız. Sıcaklığın yanı sıra ramazan da denk gelince çok zorlanıyoruz ama mecburuz çünkü geçimimizi bu zahmetli işten sağlıyoruz" diye konuştu.

Güvercin, firik üretiminin zahmetli olmasına rağmen iyi kazanç getirdiğini bildirerek, "Ortalama 30-40 dönümlük arazim var ve bu bir haftada yaklaşık 10-15 ton firik elde ediyorum. Tüccara da kilosunu bu yıl 10 liradan satacağız" dedi.

İşçilerden Cuma Göçkün ise firik hasadının gerçekleştiği bir haftalık sürede yoğun emek sarf ettiklerini vurgulayarak, ürünün kısa sürede hazır hale gelmesi için 150 lira yevmiye ile geceli gündüzlü çalıştıklarını söyledi.