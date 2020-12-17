Euroleague'de 15. hafta heyecanı Zalgris Kaunas Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 21:00'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

ZALGRIS KAUNAS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 15. hafta maçı olan Zalgris Kaunas Fenerbahçe Beko mücadelesi bu akşam 21:00'de beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak...

KANARYA, ÇIKIŞ PEŞİNDE

Ligde 14 maçta 5 galibiyet ve 9 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 14. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 12 maçta 3 galibiyet elde edebildi.

Son olarak 14. haftada evinde Olimpia Milano'yu konuk eden sarı-lacivertli takım, rakibine 71-79 mağlup oldu.