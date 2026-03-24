Zam sonrası akaryakıta çifte indirim bekleniyor! Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek, litre fiyatları kaç TL olacak?
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Son olarak 24 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte zam geldi. Benzine 97 kuruş zam uygulanırken, motorinde ise eşel mobille belirlenen ÖTV limitinin dolmasıyla daha yüksek bir zam yansıması oldu. Buna göre motorinin litre fiyatına 6 lira 55 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası akaryakıt fiyatlarında çifte indirim beklentisi oluştu. Benzin ve motorine indirim geleceği belirtildi. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek, litre fiyatı kaç TL olacak? İşte 24 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Sektör kaynaklarının aktardığına göre; motorinin litre fiyatına 3 lira 70 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 2 lira 20 kuruş indirim geliyor.
İndirimin 25 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
24 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 63.01 TL
Motorin litre fiyatı: 77.68 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 77.54 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 63.89 TL
Motorin litre fiyatı: 78.82 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 64.26 TL
Motorin litre fiyatı: 79.09 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL