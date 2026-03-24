Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Son olarak 24 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte zam geldi. Benzine 97 kuruş zam uygulanırken, motorinde ise eşel mobille belirlenen ÖTV limitinin dolmasıyla daha yüksek bir zam yansıması oldu. Buna göre motorinin litre fiyatına 6 lira 55 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası akaryakıt fiyatlarında çifte indirim beklentisi oluştu. Benzin ve motorine indirim geleceği belirtildi. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek, litre fiyatı kaç TL olacak? İşte 24 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 10:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişiyor. Bu sebeple güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin ve motorine 24 Mart Salı günü zam geldi. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzin ve motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek, litre fiyatları kaç TL olacak? İşte 24 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

        2

        MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

        Sektör kaynaklarının aktardığına göre; motorinin litre fiyatına 3 lira 70 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 2 lira 20 kuruş indirim geliyor.

        İndirimin 25 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

        3

        24 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin litre fiyatı: 63.01 TL

        Motorin litre fiyatı: 77.68 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        4

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

        Motorin litre fiyatı: 77.54 TL

        LPG litre fiyatı: 29.89 TL

        5

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 63.89 TL

        Motorin litre fiyatı: 78.82 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        6

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 64.26 TL

        Motorin litre fiyatı: 79.09 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        7

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 64.06 TL

        Motorin litre fiyatı: 78.69 TL

        LPG litre fiyatı: 29.89 TL

        8

        Antalya

        Benzin litre fiyatı: 65.22 TL

        Motorin litre fiyatı: 80.15 TL

        LPG litre fiyatı: 30.54 TL

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?
