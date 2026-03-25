Zam sonrası akaryakıta çifte indirim geldi! Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Son olarak 24 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte zam geldi. Benzine 97 kuruş zam uygulanırken, motorinde ise eşel mobille belirlenen ÖTV limitinin dolmasıyla daha yüksek bir zam yansıması oldu. Buna göre motorinin litre fiyatına 6 lira 55 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası akaryakıt fiyatlarında çifte indirim geldi. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu İşte 25 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Motorinin litre fiyatına 3 lira 70 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 2 lira 20 kuruş indirim geldi.
Benzin için pompaya yansıyacak indirim 55 kuruş oldu.
İndirimin 25 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıdı
25 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 62.43 TL
Motorin litre fiyatı: 73.98 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 62.29 TL
Motorin litre fiyatı: 73.84 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 63.41TL
Motorin litre fiyatı: 75.12 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 63.68 TL
Motorin litre fiyatı: 75.39 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL