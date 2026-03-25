        Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Son olarak 24 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte zam geldi. Benzine 97 kuruş zam uygulanırken, motorinde ise eşel mobille belirlenen ÖTV limitinin dolmasıyla daha yüksek bir zam yansıması oldu. Buna göre motorinin litre fiyatına 6 lira 55 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası akaryakıt fiyatlarında çifte indirim geldi. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu İşte 25 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

        Giriş: 25.03.2026 - 00:19 Güncelleme:
        Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişiyor. Bu sebeple güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin ve motorine 24 Mart Salı günü zam geldi. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Benzin ve motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatları kaç TL oldu? İşte 25 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

        MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELDİ

        Motorinin litre fiyatına 3 lira 70 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 2 lira 20 kuruş indirim geldi.

        Benzin için pompaya yansıyacak indirim 55 kuruş oldu.

        İndirimin 25 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıdı

        25 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin litre fiyatı: 62.43 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.98 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin litre fiyatı: 62.29 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.84 TL

        LPG litre fiyatı: 29.89 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 63.41TL

        Motorin litre fiyatı: 75.12 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 63.68 TL

        Motorin litre fiyatı: 75.39 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 63.48TL

        Motorin litre fiyatı: 74.99 TL

        LPG litre fiyatı: 29.89 TL

        Antalya

        Benzin litre fiyatı: 64.64 TL

        Motorin litre fiyatı: 76.45 TL

        LPG litre fiyatı: 30.54 TL

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
