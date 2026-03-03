Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları: 2026 Güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları: 2026 Güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Tütün kullanıcısı güncel sigara fiyatlarını merak ediyor. Marka marka sorgulanan tütün ürünleri ÖTV zammı ile değerlendiriliyor. Bilindiği üzere Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla önce JTİ grubuna şimdi ise Philip Morris grubuna zam geldiğini duyurmuştu. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 14:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sigara zammı sonrası güncel ve yeni sigara fiyatları araştırılıyor. En son Şubat ayında Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaralara zam yapıldığını açıklamıştı. Dündar yeni fiyat tarifesinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. İşte, zam sonrası yeni sigara fiyatları

        2

        SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

        Şuan sigara fiyatlarına zam gelmedi. En son zam 18 Şubat’ta gelmişti. Zamlı fiyatlar 18 Şubat 2026 itibarıyla bayilerde uygulanmaya başlandı. Yeni fiyat düzenlemesi sonrası raflardaki etiketler güncellendi.

        3

        GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2026

        İlk fiyat artışı açıklaması ise Japan Tobacco International (JTI) grubundan gelmişti. Güncellenen listeye göre grubun en düşük fiyatlı sigarası 100 TL’ye çıkarken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL olarak belirlendi. Artış yalnızca paket sigaralarla sınırlı kalmadı. Sarmalık tütün ürünlerinde de fiyat değişikliğine gidildi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL’ye yükseldi.

        4

        YENİ ZAM İLE EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

        Zamlanan listeye göre Philip Morris grubundaki birçok üründe fiyat artışı yapıldı. Düzenleme sonrası grubun en düşük fiyatlı sigarası 105 TL’ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi