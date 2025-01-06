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        Haberler Yaşam Zamanı 1700'lerde durdurdular! Modern dünyada orta çağdan kalan bir hayat yaşayan Mennonite'lerin sıra dışı yaşamı!

        Zamanı 1700'lerde durdurdular! Modern dünyada orta çağdan kalan bir hayat yaşayan Mennonite'lerin sıra dışı yaşamı!

        Dünyanın karmaşık gündeminden uzak, kendi küçük dünyalarında sade ve disiplinli bir hayat sürdüren Mennonite'ler, birçok kişi için bir gizem kaynağı. Modern yaşamın sunduğu imkanlara sırt çeviren bu topluluk, köklerini 16. yüzyılın radikal reform hareketine dayandırıyor. Peki, kim bu Mennonite'ler ve neden böylesine farklı bir yaşamı tercih ediyorlar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:30
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        MENNONİTE'LER: ZAMANI 1700'LERDE DURDURAN TOPLULUK

        Mennonite'ler, 16. yüzyıldaki Radikal Reform hareketinden ortaya çıkan bir Hristiyan mezhebidir. Bu topluluk, dünyadan uzak, sade yaşam tarzları ve sıkı dini kurallarıyla dikkat çeker. Mennonite'ler hem birey hem de bir organizasyonu ifade etmek için kullanılabilir.

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        Birey olarak Mennonite, bu dini inançları benimseyen kişidir; organizasyonel anlamda ise Mennonite'ler, Anabaptist gelenekten gelen Hristiyan kiliselerini kapsar. Mennonite toplulukları, Amerika'dan Avrupa'ya kadar dünyanın çeşitli yerlerinde yaşamaktadır.

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        ANABAPTİST HAREKETİ VE KÖKENLERİ

        Anabaptizm, Protestan Reformasyonu'nun daha radikal bir seviyesi olarak ortaya çıkmış bir harekettir. Bu hareket, Hristiyanlık ve toplum arasındaki net bir ayrımı savunmuş ve devlet ile kilise arasındaki birlikteliği eleştirmiştir.

        Anabaptistler, sadece kendi iradesiyle Hristiyanlığı kabul eden yetişkinlerin vaftiz edilebileceğini iddia ederek bebek vaftizine karşı çıkmışlardır.

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        1525 yılında Zürih'te, Huldrych Zwingli'nin reform hareketlerinden ayrılan “Kardeşler” adı verilen bir grup, ilk defa bu radikal fikirleri uygulamaya koymuştur. Bu grup, kendi aralarında vaftiz ederek Anabaptist hareketini başlatmış ve zamanla Şleitheim Bildirgesi’ni oluşturarak inanç prensiplerini netleştirmiştir.

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        MENNO SIMONS VE MENNONİTE HAREKETİNİN DOĞUŞU

        Mennonite topluluğunun adı, bu harekete liderlik eden Menno Simons'tan gelmektedir. Simons, Katolik bir rahip olarak başladığı dini yolculuğunda, Anabaptist fikirleri benimsedi ve bu topluluğun önemli bir lideri haline geldi.

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        Simons, vaftiz gibi ritüellerin önemini vurgulamış ve pasifizmi topluluğun temel ilkelerinden biri olarak belirlemiştir. Anabaptist hareketin içinde düzgün bir doktrinel ve toplumsal yapı oluşturarak topluluğun kalıcılığını sağlamış ve çeşitli ülkelere yayılmasını teşvik etmiştir.

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        MENNONİTE’LERİN AVRUPA’DAN GÖÇÜ VE YAYILMASI

        16. yüzyılda Avrupa’da yaşanan baskı ve zulüm nedeniyle pek çok Mennonite, Hollanda’dan Polonya’ya, oradan da Rusya’ya ve Amerika’ya göç etmiştir.

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        Hollanda’da Enlightenment döneminde, düzene uyum sağlayan Mennonite’ler zenginleşmiş ve toplumsal olarak daha fazla kabul görmeye başlamışlardır. Ancak bu durum, dini bağlılıklarının zayıflamasına da neden olmuştur.

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        Özellikle Amerika’ya göç eden Mennonite toplulukları, burada daha özgür bir dini yaşam bulmuş ve sosyal hayata katkıda bulunmuşlardır. Pennsylvania, Mennonite'lerin ilk yerleşim yerlerinden biri olmuş ve burada dış dünyadan izole bir hayat sürmeyi başarırken aynı zamanda tarım ve zanaatla geçimlerini sağlamışlardır.

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        TOPLULUK İÇİ DİSİPLİN VE SİYASİ DURUŞ

        Mennonite'ler arasında grup disiplini ve sıkı bir topluluk yapısı, onların dini kimliklerini korumalarında önemli bir rol oynamıştır. Topluluk, kilise üzerinden yürütülen disiplin mekanizmalarıyla bir arada tutulmuştur.

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        Örneğin, topluluk içindeki önceki uyarılara rağmen değişim göstermeyen bireyler, kiliseden aforoz edilebilmiştir. Mennonite'lerin savaş ve şiddete karşı tutumları, tarihlerinde birçok kez siyasi baskı ve anlaşmazlıklara neden olmuştur.

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        Örneğin, Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında Mennonite'ler, taraf tutmayı reddetmiş ve savaşan iki tarafa da yardım etmeleri nedeniyle ihanetle suçlanmışlardır. Benzer şekilde, Amerikan İç Savaşı'nda askerlik yapmayı reddeden Mennonite'ler, toplumsal eleştirilere maruz kalmıştır.

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        MODERN DÖNEMDE MENNONİTE'LER

        Günümüzde Mennonite'lerin birçok alt grubu bulunmaktadır. Bunlar arasında geleneksel giyimleriyle dikkat çeken Amish topluluğu ve daha modern yaklaşımlar benimseyen gruplar yer almaktadır. Mennonite'lerin birçoğu, tarım ve zanaatla uğraşırken, aynı zamanda sosyal yardımlaşma projelerinde aktif rol almaktadır.

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        İkinci Dünya Savaşı sonrasında Mennonite toplulukları, kökenlerine dönüp ilk Anabaptist idealleri yeniden canlandırma eğilimine girmiştir. Bu eğilim, toplulukların kendi tarihleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarını sağlamış ve dini bağlılıklarını artırmıştır.

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        SONUÇ: DÜNYADAN UZAK, ANCAK TARİHTEN GÜÇ ALAN BİR TOPLULUK

        Mennonite'ler, modern dünyada geçmişten gelen miraslarını korumaya devam eden, barışçıl ve sade yaşam tarzlarıyla dikkat çeken bir topluluk olarak varlıklarını sürdürüyor. Hem geleneksel hem de modern yaşam biçimlerini bir arada barındıran Mennonite'ler, farklı coğrafyalarda tarihlerinden aldıkları ilhamla dini ve toplumsal kimliklerini güçlendirmeye devam ediyor.

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