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        Haberler Dünya Zambiya'da filler, ABD'li turisti ezerek öldürdü | Dış Haberler

        Zambiya'da filler, ABD'li turisti ezerek öldürdü

        Zambiya'daki Mosi-oa-Tunya Ulusal Parkı'nda yoldan geçen filler bir araca saldırdı. Saldırının şiddetiyle araçtan fırlayan 64 yaşındaki Juliana Gle Tourneau, filler tarafından ezilince hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 00:26 Güncelleme: 22.06.2024 - 00:26
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        Filler safarideki turisti ezdi
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        Zambiya'da bir ulusal parkta safari yaparken fil saldırısına uğrayan ABD vatandaşı turist hayatını kaybetti.

        Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Livington şehri civarında bulunan Mosi-oa-Tunya Ulusal Parkı'nda yoldan geçen filler bir araca saldırdı.

        Maramba Köprüsü yakınında meydana gelen olayda, saldırının şiddetiyle araçtan fırlayan 64 yaşındaki ABD vatandaşı Juliana Gle Tourneau, filler tarafından ezilince yaşamını yitirdi.

        Botsvana, Zambiya ve Zimbabve sınırlarında yer alan bölge, dünyanın en yoğun fil nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

        Bu bölgede yollarda sık sık rastlanan fil sürülerini tehdit altında hissettirmemek için araçla belli bir mesafenin korunması hayati önem taşıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #fil
        #Zambiya
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