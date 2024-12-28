Zamlı asgari ücret ödeme takvimi: Yeni ve zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
Asgari ücrete yapılan zam sonrasında gözler ödemelerin yapılacağı tarih bilgisine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücret geçen yıla göre yüzde 30 oranında zamlandığını duyurdu. Bu kapsamda, brüt asgari ücret 26.005,50 TL, net asgari ücret ise 22.104,67 13 TL oldu. Peki, asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak? 2025 zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı kritik tarih...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret düzenlemesini duyurdu. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, yüzde 30'luk bir artışla 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Açıklama sonrasında maaşların hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni asgari ücretle birlikte, çalışanlar bütçelerini düzenlemeye hazırlanıyor. Peki, zamlı maaş ödemeleri hangi tarihten itibaren yapılacak? İşte ayrıntılar...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarını açıkladı. Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, asgari ücret yüzde 30 zam ile net 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlendi.
Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
Yeni asgari ücret 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulanacak. Asgari ücretle çalışan işçiler yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 1 Şubat’ta alacaklar.
BİRÇOK KALEMDE DEĞİŞİKLİK YAŞANACAK
Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.
Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.