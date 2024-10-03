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        Haberler Bilgi Gündem Zamlı avukatlık asgari ücret tarifesi 2024: Avukat danışma saatlik ücreti, dilekçe yazdırma ücreti ne kadar oldu?

        Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi yayınlandı! Avukata danışma ve dilekçe yazdırma ücreti ne kadar oldu?

        Türkiye Barolar Birliğince (TBB) hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, avukatlık asgari ücret tarifesinin hayırlı olması dileğinde bulundu. İşte, zamlı avukatlık tarifesi fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:02
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        Türkiye Barolar Birliğince (TBB) hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; sözlü danışmanlık saati ücreti 3.500 liraya, dilekçe yazımı 4.500 liraya, sözleşmeli avukatlarının aylık ücretleri de en az 25 bin liraya çıkarıldı. İşte, zamlı avukatlık tarifesi fiyatları...

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        YENİ AVUKATLIK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Sözlü danışmanın ilk saatinin ücreti 3 bin 500 lira olacak, takip eden her saat için ücret 1500 lira artacak.

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        Çağrı üzerine gidilen yerlerde bir saate kadar sözlü danışma ücreti 6 bin lira olarak belirlenirken, takip eden her saat için 3 bin lira asgari ücret ödenecek.

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        Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 4 bin 500, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 6 bin, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında ise 24 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

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        Şirket ana sözleşmeleri, şirketlerin devirleri ile birleşmeleri gibi ticari işlere ilişkin sözleşmelerde ise avukatlara en az 16 bin lira ödenecek.

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        Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işlerin asgari avukatlık ücreti 18 bin lira olarak belirlenirken, uluslararası yargı yerlerinde takip edilen duruşmasız işlerde 80; duruşmalı işlerde ise 150 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

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        Özel kişi ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli avukatlarının aylık ücretleri de en az 25 bin lira olacak.

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        Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 8 bin, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 18 bin, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 13 bin 500, asliye mahkemelerindeki davalar için 30 bin, tüketici mahkemelerindeki davalar için 15 bin, fikri ve sınai haklar mahkemelerindeki davalar için 40 bin, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 48 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

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        Yargıtayda görülen ilk derece davalar için 46 bin 500 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için ise 28 bin lira avukatlık ücreti ödenecek.

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        Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan hukuki yardımlarda ilk 400 bin liralık kısım için avukatlık ücreti yüzde 16, konusu 11 milyon 600 bin liranın üzerindeki işlerde ise avukatlık ücreti ise yüzde 1 olacak.

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