Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2025 Ocak zammı ile yeni bekçi maaşı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? Bekçi maaşı zammı hesaplama işlemi

        Bekçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2025 Ocak zamlı bekçi maaşı hesaplama

        Bekçi maaşı 2025 yılının ilk yarısı için belli oldu. Ocak zammı Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon verileri ile hesaplandı. Böylece emekli ve memur zam oranları netlik kazandı. Akabinde ise meslek gruplarında hesaplar yapılmaya başlandı. Ne kadar maaş alacağını merak edenler araştırmalara hız kazandırdı. Bekçi maaş zammı hesaplama tablosu yakın mercek altına alındı. Peki; 2025 Ocak zammı sonrası zamlı bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bekçi maaşı 2025 Ocak zammı ile artış yaşadı. Bilindiği üzere memurların maaşları yılda iki kez artış yaşıyor. Memurlar 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alıyor. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileriyle birlikte meslek meslek maaşlar güncellendi. Bekçi maaşı ne kadar oldu sorusu yanıt buldu. 2025 Ocak zammı sonrası kalem kalem ortaya çıkan yeni rakamlar gündemde. Peki; zamlı bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte, ayrıntılar...

        2

        2025 OCAK MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44.38, aylık olarak ise yüzde 1.03 oldu.

        Temmuz – Aralık dönemi enflasyonu yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalama ise yüzde 58.51 olarak hesaplandı.

        6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyle birlikte emekli ve memur maaş zammı netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,55 zam alacak.

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkacak.

        En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükselecek.

        4

        BEKÇİ MAAŞI 2025 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        2024 yılının son 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, bekçi maaşı hesaplandı.

        Kademelere göre değişiklik gösteren bekçi maaşları yüzde 11,55 oranıyla yükselecek. Buna göre 2025 yılında en düşük bekçi maaşının 43.698 TL seviyesinde olacağı öngörülüyor.

        5

        ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Zam oranı Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...