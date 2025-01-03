Bekçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2025 Ocak zamlı bekçi maaşı hesaplama
Bekçi maaşı 2025 yılının ilk yarısı için belli oldu. Ocak zammı Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon verileri ile hesaplandı. Böylece emekli ve memur zam oranları netlik kazandı. Akabinde ise meslek gruplarında hesaplar yapılmaya başlandı. Ne kadar maaş alacağını merak edenler araştırmalara hız kazandırdı. Bekçi maaş zammı hesaplama tablosu yakın mercek altına alındı. Peki; 2025 Ocak zammı sonrası zamlı bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar…
Bekçi maaşı 2025 Ocak zammı ile artış yaşadı. Bilindiği üzere memurların maaşları yılda iki kez artış yaşıyor. Memurlar 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alıyor. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileriyle birlikte meslek meslek maaşlar güncellendi. Bekçi maaşı ne kadar oldu sorusu yanıt buldu. 2025 Ocak zammı sonrası kalem kalem ortaya çıkan yeni rakamlar gündemde. Peki; zamlı bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte, ayrıntılar...
2025 OCAK MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44.38, aylık olarak ise yüzde 1.03 oldu.
Temmuz – Aralık dönemi enflasyonu yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalama ise yüzde 58.51 olarak hesaplandı.
6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyle birlikte emekli ve memur maaş zammı netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,55 zam alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkacak.
En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükselecek.
BEKÇİ MAAŞI 2025 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
2024 yılının son 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, bekçi maaşı hesaplandı.
Kademelere göre değişiklik gösteren bekçi maaşları yüzde 11,55 oranıyla yükselecek. Buna göre 2025 yılında en düşük bekçi maaşının 43.698 TL seviyesinde olacağı öngörülüyor.
ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zam oranı Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başlayacak.