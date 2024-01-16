Haberler Ekonomi Merak Edilenler Zamlı dul ve yetim aylığı (maaşı) ne kadar oldu? 2024 Dul ve yetim maaşı ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Zamlar netleşti! Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Dul ve yetim aylığı tutarı sorgulamaları hız kazandı. Kabine Toplantısı ardından en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye çıkartıldı. Yapılan zamlarda belirleyici olan enflasyon farkı ile emekli maaş zammı baz alınarak hesaplanan dul ve yetim aylığının yeni tutarı merak ediliyor. Peki, dul ve yetim aylığı (maaşı) ne kadar oldu? İşte güncel bilgiler... Habertürk Giriş: 16.01.2024 - 21:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 21:15 facebook

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Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşına ek zammı açıkladı. Emekliye ek zammın açıklanması sonrasında merak edilen konulardan biri de dul ve yetim aylıkları oldu. Evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi farklı kalemlerdeki ödemeler zamların ardından yeniden şekillendi. Peki, 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili bilgiler...

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DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU? Yeni dul ve yetim maaşları 2024 emekliye ek zam yapılmasının ardından netleşmiş oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren ek maaş zamları ortaya çıktı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşına ek zammı açıkladı. Böylelikle dul ve yetim aylıklarına da ek zam olarak 5 puan daha yansıtıldı ve toplamda yüzde 42.60 oranında artış yapıldı. Dul ve yetim maaşları emekli zammına göre belirleniyor.