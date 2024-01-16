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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Zamlı dul ve yetim aylığı (maaşı) ne kadar oldu? 2024 Dul ve yetim maaşı ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Zamlar netleşti! Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?

        Dul ve yetim aylığı tutarı sorgulamaları hız kazandı. Kabine Toplantısı ardından en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye çıkartıldı. Yapılan zamlarda belirleyici olan enflasyon farkı ile emekli maaş zammı baz alınarak hesaplanan dul ve yetim aylığının yeni tutarı merak ediliyor. Peki, dul ve yetim aylığı (maaşı) ne kadar oldu? İşte güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 21:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 21:15
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        Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşına ek zammı açıkladı. Emekliye ek zammın açıklanması sonrasında merak edilen konulardan biri de dul ve yetim aylıkları oldu. Evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi farklı kalemlerdeki ödemeler zamların ardından yeniden şekillendi. Peki, 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili bilgiler...

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        DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

        Yeni dul ve yetim maaşları 2024 emekliye ek zam yapılmasının ardından netleşmiş oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren ek maaş zamları ortaya çıktı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşına ek zammı açıkladı. Böylelikle dul ve yetim aylıklarına da ek zam olarak 5 puan daha yansıtıldı ve toplamda yüzde 42.60 oranında artış yapıldı. Dul ve yetim maaşları emekli zammına göre belirleniyor.

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        Türkiye’de 13.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi, dosya bazında 10 bin TL’nin altında maaş almayacak. Ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim maaşında ise tutarlar farklı olacak. Kişi eşinden dolayı ölüm aylığı alıyorsa eş, yüzde 50’sini alıyor bir çocuğu yüzde 25’ini alması durumunda o 10 bin TL’ yüzde 50 payı olana 5 bin TL, yüzde 25 pay çocuğu alıyorsa 2 bin 500 TL’ye çıkmış oldu.

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        2024 zamlı dul ve yetim maaş tablosu şu şekilde:

        Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş 2.500 TL,

        50 oranında hissesi olan bir kişi 5.000 TL,

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        Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 7.500 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.

        Bu sayılar, belirtilen oranlarda yapılan zamların ardından elde edilecek yeni ödeme miktarlarını yansıtmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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