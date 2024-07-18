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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşının artması dul ve yetim maaşını artıracak mı?

        Dul ve yetim aylığı ne kadar zam yapıldı? 2024 Temmuz dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

        Hayatını kaybeden kişiden eş ve çocuklarına ödenen dul ve yetim aylığı, 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla netleşti. Peki, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, en düşük emekli maaşının artması dul ve yetim aylığını etkileyecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:33
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        6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla dul ve yetim aylığı da araştırılmaya başlandı. Memur ve emekli zam oranına göre belirlenen dul ve yetiö aylığı Temmuz ayından itibaren zamlı olarak yatacak. Peki, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

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        2024 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Emekli maaşının artmasıyla birlikte dul ve yetim maaşı ödemeleri de artıyor.

        Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ- Kur'lu ise 6 aylık enflasyon oranında, memur ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranında artışlar dul ve yetim maaşlarına eklenecek.

        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24.73; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam yapılacak.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ 12 BİN 500 TL OLMASI DUL VE YETİM MAAŞINI ETKİLEYECEK Mİ?

        Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 10 bin liradan, 12 bin 500 liraya çıkarılıyor. Ancak bu durum dul ve yetim maaşında bir değişikliğe neden olmayacak.

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        DUL VE YETİM AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

        Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.

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        Halk arasında 'ölüm aylığı' olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise 'yetim aylığı' olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.

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        Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.

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