2024 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşının artmasıyla birlikte dul ve yetim maaşı ödemeleri de artıyor.

Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ- Kur'lu ise 6 aylık enflasyon oranında, memur ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranında artışlar dul ve yetim maaşlarına eklenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24.73; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam yapılacak.