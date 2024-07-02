Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2024 Emekli maaş farkı ile zamlı emekli maaşı Temmuz ayında yatar mı? Zamlı emekli aylığı ödeme tarihleri 2024

        Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2024 Emekli maaş farkı ile zamlı emekli maaşı Temmuz ayında yatar mı?

        TÜİK enflasyon oranı açıklamasının ardından zamlı emekli maaşları belli olacak. Memur ve memur emeklisi maaşı, yüzde 10 toplu sözleşme zammının yanında, 6 aylık enflasyon farkı eklenerek belirlenecek olup gözler emekli maaş farkının yatacağı tarihe çevrildi. Bilindiği gibi emekli maaşı tahsis numarasına göre hesaplara yatmakta. Peki Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2024 Emekli maaş farkı ile zamlı emekli maaşı Temmuz ayında yatar mı? İşte SGK ile 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 03.07.2024 - 07:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli ve memur maaş zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, zamlı emekli maaşı ödeme tarihlerinde. Peki Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SGK ile 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşlarının hesaba yatacağı tarih…

        2

        ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı emekli maaşının yatacağı tarih henüz belli değil. Ödeme tarihinden önce zamların belli olması nedeniyle emekliler Temmuz ayı maaşlarını zamlı olarak almış olacaklar.

        3

        EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4,53, Mart ayı için 3,16, Nisan ayı için 3,18 ve Mayıs için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

        Böylece Mayıs ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık enflasyon fark toplamı yüzde 22.72 olarak belirlendi.

        4

        AA FİNANS'IN HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,28 artacağını tahmin ediyor.

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı

        Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Tarih yazdı!
        Tarih yazdı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Ünlülerden milli gurur
        Ünlülerden milli gurur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Biden'a kendi partisinden 'çekil' çağrısı
        Biden'a kendi partisinden 'çekil' çağrısı
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        Hindistan'da izdiham faciası: 116 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 116 ölü
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir