        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2026 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi

        Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2026 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi

        Memur ve emekli maaş zammı sonrası zamlı emekli maaşının yatacağı tarih araştırılıyor. Yılın ilk yarısında geçerli olacak zamlı emekli maaşları belli oldu. Zam farkı ödemelerin ne zaman yapılacağını merak eden emekli vatandaşlar 2026 Ocak emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında ödenecek sorularına yanıt arıyor. Peki zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte, Ocak 2026 emekli zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 17:31 Güncelleme: 13.01.2026 - 17:32
        1

        Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Zamlı emekli maaşı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı yüzde 18.48 zam ile 20 bin liraya çıkartıldı. Bu zamlar yılın ilk yarsında geçerli olacak. Bilindiği üzere emekli maaş ödemeleri her ay tahsisat numarasına göre yatırılıyor. Peki, 2026 Ocak zammı sonrası emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte, emekli maaş farkı ödeme tarihleri…

        2

        ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı emekli maaşları Ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılacak. 4A SSK ve 4B Bağkur emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre maaşını alacak.

        SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numaralarına göre her ayın 17’sinde başlayıp, 27’sine kadar devam ediyor.

        Memur emeklileri ise maaşlarını bu ay başında aldığı için zamlar yansıtılmadı. Zam farklarının bu ay içinde yatırılması bekleniyor.

        3

        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alıyor.

        4

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alıyor.

