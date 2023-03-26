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2023 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, zamlı emekli maaşları ne zaman yatar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Yaşanan son dakika gelişmesinin adından, SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşlarının hesaba yatacağı tarih emekliler tarafından sorgulanmaya başladı. En düşük emekli maaşına gelen zam sonrasında, düzenlemenin EYT kapsamında emekli olanları kapsayıp kapmayacağı ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. İşte 2023 zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih...

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  • Zamlı emekli maaşları ne zaman yatar 2023, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    En düşük emekli maaşına gelen zam sonrasında, zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih SSK/Bağ-Kur'luların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı 2 bin lira ara zamla 7 bin 500 liraya yükseltildiğini geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında açıklamıştı. Peki, "Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaba yatar, nisan ayında ödenir mi?" İşte 2023 zamlı emekli maaşlarının hesaba yatacağı tarih...
  • Zamlı emekli maaşları ne zaman yatar 2023, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA ODU!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 
  • Zamlı emekli maaşları ne zaman yatar 2023, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

    "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.
  • Zamlı emekli maaşları ne zaman yatar 2023, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

    Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti. 

     
  • Zamlı emekli maaşları ne zaman yatar 2023, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ayrıca;

    "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak." açıklamasında bulundu.
  • Zamlı emekli maaşları ne zaman yatar 2023, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ettiklerini dile getirdi. Düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşması durumunda zamlı emekli maaşlarının Nisan ayında hespalara yatırılması bekleniyor.
  • Zamlı emekli maaşları ne zaman yatar 2023, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTTI!

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiyee ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarı son dakika açıklamasıyla belli oldu. 

     
  • Zamlı emekli maaşları ne zaman yatar 2023, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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