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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI 2025: Ocak zammı ile en düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zamlı hemşire maaşı hesaplama

        Hemşire maaşı 2025: Ocak zammı ile en düşük hemşire maaşı ne kadar oldu?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak'ta açıkladı. Bu kapsamda; memur ve emeklilere yönelik zam hesaplamalarında son 6 aylık enflasyon verileri etkili oldu. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından hemşire maaşları da araştırılmaya başlandı. Özellikle mesleğe yeni adım atacak hemşireler, en düşük hemşire maaşı miktarını merakla sorguluyor. Peki, 2025 zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte 2025 Ocak zamlı hemşire maaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:36 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:36
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        Emekli ve memur maaşlarında kritik veri netlik kazandı. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileriyle birlikte meslek gruplarında maaşlar güncellendi. 2025 Ocak ayında hemşire maaşlarına gelen zam oranları, mesleğe ilgi duyan pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni dönemde hemşire maaşlarında nasıl bir artış yaşandığı ise kamuoyunun gündeminde. Peki, 2025 zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Yeni ve zamlı hemşire maaşı ne zaman yatırılacak? İşte güncel bilgiler...

        2

        OCAK 2025 MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon verilerini açıklandı. Açıklamanın ardından Ocak ayı itibariyle emekli aylıkları ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olmuş oldu.

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        EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK 2025 HEMŞİRE MAAŞI KADAR OLDU?

        2024 Temmuz ayında 45.486 olan hemşire maaşı 2025 Ocak ayı itibariyle 50.735 TL'ye yükseldi.

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