Zamlı memur maaşları netleşiyor! 2025 Ocak ayı zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Memur maaşı zammındaki son durum gündemde yer almaya devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranı ile, emekli ve memur maaşlarında 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Bu gelişme sonrası ise Ocak zammı için 6 aylık enflasyon rakamları beklenmeye başladı. Memur ve memur emeklileri en düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Peki, 2025 Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son durum ve gelişmeler…
Memur maaşı enflasyon oranına göre şekilleniyor. 5 aylık enflasyon farkı belli olurken, bu veriler doğrultusunda memur maaşına toplu sözleşme zammı ile yüzde kaç geleceği netlik kazanmaya başladı. Hatırlanacağı gibi temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL olarak belirlenmişti. Peki, 2025 Ocak ayı zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak Ocak ayında aynı oranda artırılacak. Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 39.206 TL’den 43.617 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL’den 19.565 TL’ye yükselecek.
Memur ve emekli memur maaş zammıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı arasında 4,2 puanlık fark olacak.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesaplamasında Temmuz-Aralık 2024 aylarının aylık enflasyon rakamları kümülatif olarak hesaplanıyor. Çıkan sonuca 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranı ekleniyor ve yine çıkan sonuç 2024 Ocak-Temmuz zammına bölünüyor. Ortaya çıkan formülasyon memur ve memur emeklisinin alacağı maaşı gösteriyor.
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ BİR KEZ DAHA REVİZE ETTİ
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.
Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE KAÇ?
Memur maaşlarına ise temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Kasım ayı enflasyon verilerine göre; memur ve emekli memur aylıkları için ise yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinleşti.
KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur'da yüzde 14,58, memur ve emekli memur aylıkları için yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinleşti