ZAMLI NOTER ÜCRETLERİ 2026 | Noter ücretleri zamlandı mı? Noterlik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

2026 NOTER ÇEVİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Bir dilden başka bir dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilen belgeler için sayfa başına 667,67 TL çevirme ücreti uygulanıyor. 10 veya daha az satır içeren sayfalarda ise bu ücretin yarısı alınıyor.