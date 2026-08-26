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        Haberler Bilgi ZAMLI NOTER ÜCRETLERİ 2026 | Noter ücretleri zamlandı mı? Noterlik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

        ZAMLI NOTER ÜCRETLERİ 2026 | Noter ücretleri zamlandı mı? Noterlik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

        Zamlı noter ücret tarifesi, Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı. Noterde vekaletname, vasiyetname, sözleşme, tasdik ve diğer işlemleri yaptıracak vatandaşlar güncel ücret tarifesini araştırıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 2026 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi ile noter ücreti, yazı ve çevirme ücretleri ile taşınmaz satış sözleşmelerinde uygulanacak güncel tutarlar belli oldu. Peki, 2026 noter ücretleri zamlandı mı, ne kadar ve kaç TL oldu? İşte, Noterlik ücret tarifesi ve güncel noter masrafları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 09:09 Güncelleme:
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        1

        Noter ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? sorusu noterlik işlemi yaptıracak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanlığının hazırladığı 2026 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi, 30 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarifeye göre noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu kapsamında alınan harcın yüzde 30'u oranında noter ücreti alıyor. Bu ücret bir noterlik işleminde 58,82 TL'den az olamıyor. Peki, noter ücretleri zamlandı mı? İşte, 2026 zamlı güncel noterlik ücretleri…

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        2026 NOTER ÜCRETİ NE KADAR?

        2026 yılında noterlik işlemlerinde uygulanacak temel noter ücreti, ilgili işlem için Harçlar Kanunu'na göre hesaplanan harcın yüzde 30'u olarak belirleniyor. Hesaplanan noter ücreti 58,82 TL'nin altında kaldığında bu tutar uygulanıyor.

        Taşınmaz satış sözleşmelerinde ise farklı bir hesaplama yapılıyor. Noter ücreti, taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında alınıyor. Bu ücret 500 TL'den az, 4 bin TL'den fazla olamıyor.

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        2026 NOTER YAZI ÜCRETİ KAÇ TL?

        Noter tarafından hazırlanan belgelerin dairede kalan nüshası ile vatandaşa verilen asıl ve örneklerinin her sayfası için 80,68 TL yazı ücreti alınıyor. Noterlikte fotokopi yoluyla hazırlanan örnekler de sayfa başına aynı ücrete tabi tutuluyor.

        4

        2026 NOTER ÇEVİRME ÜCRETİ NE KADAR?

        Bir dilden başka bir dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilen belgeler için sayfa başına 667,67 TL çevirme ücreti uygulanıyor. 10 veya daha az satır içeren sayfalarda ise bu ücretin yarısı alınıyor.

        5

        2026 VASİYETNAME VE VAKIF SENEDİ ÜCRETİ

        2026 tarifesine göre noterler, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlenmesi işlemlerinde 2.661,62 TL düzenleme ücreti alıyor. Bu işlemlerden vazgeçilmesi, feshedilmesi, iptal edilmesi veya değiştirilmesi halinde düzenleme ücretinin üçte biri uygulanıyor.

        6

        2026 NOTER TESCİL ÜCRETİ NE KADAR?

        Kanun gereği tescil edilmesi gereken işlemlere ait belgeler için işlem başına 25,21 TL tescil ücreti belirleniyor. Noterlik işleminin niteliğine göre bu tutara farklı ücret ve harç kalemleri de eklenebiliyor.

        7

        2026 NOTER ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI?

        2026 yılı için noterlik işlemlerinde uygulanacak yeni ücretler, 30 Aralık 2025'te yayımlanan tarife ile belirlendi. Daire dışında yapılan işlemlerde yol ödeneği her iş ve her gün için 319,60 TL olarak uygulanırken, piyango, seçim ve toplantılarda tutanak düzenlenmesi gibi özel işlemlerde 2.928,05 TL ücret uygulanıyor.

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        #Resmi Gazete
        #Adalet Bakanlığı
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