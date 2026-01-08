Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem ZAMLI SİGARA FİYATLARI | 10 Ocak 2026 en ucuz ile en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi sigara gruplarına zam geldi?

        Zam sonrası güncel sigara fiyatları: 10 Ocak 2026 en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurmuştu. Yapılan zam sonrasında güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki, sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zammı ile 10 Ocak en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları listesi...

        Giriş: 08.01.2026 - 19:52 Güncelleme: 10.01.2026 - 00:17
        1

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin açıklama yapmıştı. Sigaraya yeni zam açıklaması sonrasında, "Sigaraya zam mı geldi? 10 Ocak zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...

        2

        SİGARAYA ZAM AÇIKLAMASI

        Bir sigara grubunun ürünlerine zam geldi.

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CB sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

        Dündar, paylaşımında ‘’Birkaç gün önceki ropörtajımızda dediğimiz gibi ilk sigara gurubuna 5 TL zam geçişi gerçekleşti.’’ ifadelerini kullandı.

        3

        SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLDU?

        CB sigara grubuna yapılan zam, 5 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli oldu.

        4

        EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

        Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

        Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 90 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor.

        5

        ZAM SONRASI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

        • 5 TL’lik zam sonrası CB sigara grubunda en ucuz sigara 90 TL, en pahalı sigara ise 95 TL oldu.

        • PM grubunda en ucuz sigara 95 TL, en pahalı sigara 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 130 TL’den satılıyor.

        • JTI grubunun en ucuz sigarası 90 TL, en pahalı sigarası 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 245 TL’den satılıyor.

        • BAT grubunun en pahalı sigarası 105 TL, en ucuz sigarası ise 90 TL oldu.

        • IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 105 TL, en ucuz sigara fiyatı ise 88 TL oldu.

        • TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 87 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL oldu.

