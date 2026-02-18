Canlı
        Haberler Bilgi Gündem ZAMLI SİGARA FİYATLARI LİSTESİ: 23 Şubat 2026 sigara fiyatı ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları listesi ile en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

        Sigaraya yeniden zam! İşte zam sonrası 23 Şubat 2026 güncel sigara fiyatları listesi

        Sigara fiyatlarına zam haberleri gündemdeki yerini korurken, Philip Morris grubundaki birçok üründe fiyat artışı yapıldığı açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunda fiyatların güncellendiğini duyururken, yeni tarifenin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Daha önce Japan Tobacco International (JTI) grubunun zam açıklamasının ardından gözler diğer markalara çevrilmişti. "Sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi?", "Philip Morris sigara fiyatları kaç TL oldu?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, 23 Şubat zamlı sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte 23 Şubat 2026 güncel sigara fiyatları listesi...

        1

        Sigara fiyatları bir kez daha değişti. Philip Morris grubuna ait birçok sigarada zam kararı alınırken, güncel fiyat listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın yaptığı açıklama sonrası "23 Şubat sigara fiyatları ne kadar oldu?", "Hangi sigara markalarına zam geldi?" soruları arama motorlarında üst sıralara çıktı. Daha önce JTI grubunda başlayan fiyat artışının ardından sektörde yeni bir zam dalgası yaşanırken, güncellenen sigara fiyatları tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte güncel sigara fiyatları...

        2

        SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla önce JTİ grubuna şimdi ise Philip Morris grubuna zam geldiğini duyurdu.

        3

        İLK ZAM JTI GRUBUNDAN GELMİŞTİ!

        İlk fiyat artışı açıklaması ise Japan Tobacco International (JTI) grubundan gelmişti. Güncellenen listeye göre grubun en düşük fiyatlı sigarası 100 TL’ye çıkarken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL olarak belirlendi.

        4

        Artış yalnızca paket sigaralarla sınırlı kalmadı. Sarmalık tütün ürünlerinde de fiyat değişikliğine gidildi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL’ye yükseldi.

        5

        YENİ ZAM İLE EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

        Zamlanan listeye göre Philip Morris grubundaki birçok üründe fiyat artışı yapıldı. Düzenleme sonrası grubun en düşük fiyatlı sigarası 105 TL’ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL oldu.

        6

        SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Zamlı fiyatlar 18 Şubat 2026 itibarıyla bayilerde uygulanmaya başlandı.

