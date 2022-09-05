ZAMLI SÖZLEŞMELİ ER MAAŞI 2022: Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır? İşte Sözleşmeli Er Olma Şartları

2022 zamlı Sözleşmeli er maaşı 0:00 / 0:00

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli er olmak isteyenler detayları merak ediyor. TSK bünyesi altında sözleşmeli er olarak görev almak isteyenler "Sözleşmeli er maaşı ne kadar? Sözleşmeli er maaşı nasıl hesaplanır? Sözleşmeli er maaşı hangi bankaya yatıyor?" sorularının cevaplarını arıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre; adaylardan en az en az ilköğretim okulu mezunu olmaları bekleniyor. Sözleşmeli er olabilmek için MSB’nin belirlediği şartları taşımak gerekiyor. İşte sözleşmeli er olmak isteyenler için bilinmesi gereken tüm aşamalar ve sözleşmeli er maaşları…

2022 ZAMLI SÖZLEŞMELİ ER MAAŞI NE KADAR?

TSK bünyesinde görev almak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alan konulardan birisi de sözleşmeli er maaşının ne kadar olduğudur. Sözleşmeli er adaylarının yanı sıra hâlihazırda görevini yapmakta olan erler de maaşlarının ne kadar olduğunu ve doğu görevlerine gittiği takdirde ne kadar zam alacaklarını merak etmektedir. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam sonrasında sözleşmeli er maaşlarının ne kadar olduğu da yeniden gündeme gelen konular arasında. Yüksek enflasyon alım gücünü iyice düşürürken asgari ücret ve memur maaşlarına da ikinci zam geldi. Bu kapsamda sözleşmeli er maaşlarına bu yıl yüzde 30.50 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte doğu ya da batıda görev yapan erlerin maaş ödemeleri değişmektedir. Asker maaşlarına görev yaptığı bölgeye göre ekstra tazminatlar yansımaktadır.

2022 yılı içi Sözleşmeli Er maaşı 5 bin 700 liradır.

Sözleşmeli erlerin başlangıç maaşı 5.700 TL iken bu ücret 14.000 TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

SÖZLEŞMELİ ER DOĞU MAAŞI 2022 NE KADAR?

Temmuz ayında memur maaşına yapılan zam sonrasında sözleşmeli er maaşına da %30 zam yapılmıştır. Sözleşmeli er maaşı kıdem ve görev yapılan bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Doğuda görev yapan erlere daha fazla ücret ödemesi yapılmaktadır. Bunun sebebi ise zorlu bölgelerde ve tehlikeli bölgelerde tazminat tutarının daha fazla olmasıdır.

2022 Sözleşmeli er doğu maaşlar ise şu şekilde hesaplanmaktadır:

2022 Sözleşmeli er maaşı en az 7.700 TL olarak bilinmektedir.

En fazla ise 15.000 TL’dir. Kuzey Irak ve Suriye gibi bölgelerde görev yapan erlerin maaşı daha farklı olabilmektedir.

Doğuda görev yapan sözleşmeli erler komando kıdemi tazminatı olarak 600 TL almaktadır.

Eğer sınır bölgesi ya da Suriye gibi dışarıdan sınır koruma görevine gönderilir ise 8000 TL net zam ile birlikte net maaşı toplanıyor ve ailesi olan sözleşmeli erler buna ek olarak aile yardımı olarak da 500 TL alırlar.

Yani eğer sınır dışında görev yapan bir sözleşmeli er aylık olarak 14.800 TL kadar kazanabiliyor.

7 yılını doldurmuş bir sözleşmeli erin ise alacağı toplu tazminat ücreti toplamda 293.653 TL olarak yatırılmaktadır.

ASKER MAAŞI NE ZAMAN VE NEREYE YATIRILIR?

Askerlikte ilk harçlık yolluk olarak askerliğe başlamadan evvel tarafınıza teslim edilen PTT banka kartına yatırılır. Sonrasında acemi birliğindeki eğitim süresi bitince PTT banka kartı bloke edilir. PTT banka kartı bloke edildikten sonra acemi askerliğin ardından gittiğiniz usta birliklerinde Ziraat Bankasına bildirim yapılarak adınıza bir adet maaş hesabı açılır. Ere verilen harçlık her ayın 1’inde Ziraat Bankası’nda kendi adına açılmış olan hesaba aktarılır. Asker bu hesaptan kendisi çekerek bu ödeneği kullanabilir.

SÖZLEŞMELİ ER NASIL OLUNUR?

Maaşı ve iş koşulları ile en çok tercih edilen mesleklerden biri olan sözleşmeli er özellikle kamu sektöründe görev yapmak isteyen kişilerin en sık tercih ettiği mesleklerden biridir. Sözleşmeli er isteyen kişilerin, belirlenen er şartlarını eksiksiz olarak karşılaması gerekmektedir. Sözleşmeli er olacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Bununla beraber askeri öğrencilik yapan kişilerde sözleşmeli er olarak çalışabilirler.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli er ön başvuru sonucunu sorgulama ekranı için adaylar E Devlet'e girdikten sonra TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıklarında başvuru sonuçlarına ulaşabilecekler.

E DEVLET SÖZLEŞMELİ ER ÖN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSUNDA GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.

Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir. Seçim aşamaları ise şu şekilde;

Evrak Kabul,

Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),

Mülakat,

Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),

FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri,

Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu, yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin bina içerisinde usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

Başvuru sonucunuzu E-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ER NEDİR?

Sözleşmeli er, sözleşme üzerine erlik yapan ve sözleşmeli er maaşı alan kişilerdir. Sözleşmeli erler ordunun profesyonel olması adına oldukça önemlidir. Sözleşme kapsamında görev alarak çalışırlar. Sözleşmeli erlerin herhangi bir rütbesi yoktur. Ancak sorumlulukları bir er olarak son derece fazladır. Toplamda 7 yıl boyunca görev yapmaktadırlar.

SÖZLEŞMELİ ER NE YAPMAKTADIR?

Belirlenen görevleri yerine getiren Sözleşmeli erler, paralı asker olarak da bilinmektedir. Profesyonel asker sayılan sözleşmeli erler operasyonel görevleri yerine getirebilirler. Ancak bazı bölgelerde bulunan sözleşmeli erler operasyonlara katılmaz. Profesyonel sözleşmeli erler operasyonlara katılanlar profesyonel sözleşmeli erlerdir. Profesyonel sözleşmeli erlerin maaşı, sözleşmeli er maaşına oranla daha yüksektir.

SÖZLEŞMELİ ER ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Sözleşmeli er maaşı ve çalışma saatleri görev alınan bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Nöbet usulü sistemle çalışabileceği gibi görev alanına göre mesai usulü de çalışılabilir. Ek mesailer uzman er maaşları üzerine ek olarak verilmektedir.

SÖZLEŞMELİ ERLERİN YILLIK İZİNLERİ NASIL OLUR?

Sözleşmeli er maaşı kesilmeden yıllık izin yapmaktadır. Sözleşmeli erlerin yılda toplamda 30 gün izinleri olmaktadır. Sözleşmeli er maaşı düşmeden, toplamda 15 gün mazeret izni alabilirler. Birinci derece akrabaların ölümü olması halinde sözleşmeli erler 10 gün, doğum izni için ise yine 10 gün olarak mazeret izni dışında izin alabilirler.

SÖZLEŞMELİ ERLER NASIL SEÇİLİR?

Sözleşmeli er başvurusunda bulunan kişiler, kabul edilmeli halinde Ankara’da veya belirlenen okullarda belirli aşamalardan geçmektedir. Sözleşmeli er seçimi şu şekilde olmaktadır;

Evrak kabulü yapılır.

Fiziki test yapılır, değerlendirilmeye alınır, boy ve kilo incelenir.

Fiziki yeterlilik testi yapılır ve kişiler spor sınavına girer.

Sözlü mülakat yapılır.

Spor raporu ve güvenlik soruşturması

SÖZLEŞMELİ ER FİZİKİ YETERLİLİK SPOR TESTİ NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli er fiziki yeterlilik spor testi öncelikle 1500 metre teçhizatsız düz koşu olarak yapılır. Sonrasında 400 metre teçhizatsız düz koşu, ardından mekik ve şınav gibi testler uygulanır.

SÖZLEŞMELİ ER SÖZLEŞME SONRASINDA NE YAPILABİLİR?

Sözleşmeli erler, sözleşme kapsamında 7 yıl boyunca TSK’nın belirttiği maaşı almaktadır. 2022 Sözleşmeli er maaşı kıdem arttıkça değişmektedir. 7 yıl boyunca görev yapan sözleşmeli erler görev ifa süresi sonunda eğer başarılı ise sözleşmeli erbaş ya da başka pozisyonlarda görevlerine devam edebilirler.

SÖZLEŞMELİ ER 3 YIL SONRA UZMAN ÇAVUŞ OLABİLİR Mİ?

Sözleşmeli er 3 yıllık ikinci sözleşmeden sonra uzman çavuş olarak mesleklerine devam edebilirler. Uzman çavuş maaşı, 2022 sözleşmeli er maaşı ile aynı değildir. Ancak uzman çavuş olacak olan kişilerin 29 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir. Bununla beraber uzman çavuş olmak isteyen kişilerin uzman erbaş yönetmeliğine uygun olan şartları taşımaları gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ ER DOĞU GÖREVİ YAPAR MI, KAÇ YIL?

Sözleşmeli er doğu görevi tamamen sözleşme şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Sözleşmeli erler eğer doğu görevi yapıyor ise 2022 sözleşmeli er maaşı, batı görevine göre daha yüksek olmaktadır. Bununla beraber doğu görevine göre maaşları zamlı ve mesaili olabilmektedir. Bununla beraber sözleşmeli er maaşı yükselmekle beraber doğu görevinden dolayı tazminat oranı da yükselmektedir.

SÖZLEŞMELİ ER EMEKLİ OLABİLİR Mİ, MAAŞLARI NE KADAR?

Sözleşmeli erler için özel bir yaş sınırı yoktur. Görev süresi sonrasında sözleşmeli erler SSK veya Bağkur ile çalışabilirler ve maaşı buraya yansır. Kazandıkları paraya göre alacakları emekli maaşı değişiklik gösterebilir. Bununla beraber uzman çavuş olarak kalan kişiler devlet üzerinden emekli olarak, devlet memuru emekli maaşı alabilirler.

SÖZLEŞMELİ ER ÇALIŞMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sözleşmeli er çalışma şartları, kişinin yaptığı göreve göre değişiklik gösterebilir. Sözleşmeli er maaşı ve koşullarından dolayı en çok tercih edilen meslekler arasında yer almaktadır. Sözleşmeli er çalışma şartları ise şu şekildedir;

Sözleşmeli er olacak olan kişilerin vatani görevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir, kışlada kalırlar ancak sözleşme şartına göre değişiklik gösterebilir.

Yemek, yatak ve benzeri barınma gereksinimleri devlet tarafından karşılanır.

Yaptıkları görevler karşılığında düzenli olarak maaş alırlar.

Sözleşmeli erler mesai saati dışında, istedikleri yere gidebilirler. Görevler ve mecburi durumlar hariç.

Sabah yoklamasına yerlerinde olmaları gerekmektedir.

Silah ve giyim ve benzeri giderler devlet tarafından karşılanmaktadır. 29 yaşını geçmeyen kişiler uzman erbaş ya da astsubay olabilirler.

Sözleşmeli erlerin silah taşıma hakkı yoktur. Görev silahı dışında sivil hayatlarında silah kullanamazlar. Orduevi ve askeri olanaklardan yararlanamazlar. Ancak görev sırasında sigortalı olarak sayılmaktadır.

SÖZLEŞMELİ ER ÖZLÜK HAKLARI NELERDİR?

Sözleşmeli er olarak çalışan kişiler, normal erlere göre daha üst konumdadırlar. Sözleşmeli erlerin, sözleşme içerisinde ki şartlara göre özlük hakları bulunmaktadır. Sözleşmeli erlerin özlük hakları şu şekildedir;