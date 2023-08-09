ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ 2023 | İstanbul'da taksi indi bindi ve taksimetre açılış ücreti ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam geldi?

ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ 2023 | İstanbul'da taksi indi bindi ve taksimetre açılış ücreti ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam geldi?

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İstanbul taksimetre açılışı ücreti ve taksi indi bindi ücretleri, UKOME'nin toplantısının ardından gündeme geldi. 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrası İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldığı açıklandı. Yeni toplu taşıma zammının ardından 16 milyondan fazla İstanbullu "İstanbul'da taksi indi bindi ve taksimetre açılış ücreti ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam geldi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 İstanbul taksi ücretleri zammı ile yeni indi bindi ve açılış ücretleri....