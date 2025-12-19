Zara: 20 kilo verdim

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Sofralar Sergisi'nin ardından Başarım Sensin Derneği'nin düzenlediği akşam yemeğine katılan Zara, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı; "Sofralardan kendimi zor kaldırdım. Dedim ki, 'Ben oraya katılmayayım.' Fakat sergiden haberim oldu. Çok güzel işlere imza atmışlar. Emeklerine sağlık" dedi.

20 KİLO VERDİ

Yemekten uzak kaldığını belirten Zara; "Sofra konusunda gerçekten 20 kilo verdim. Koruma programına geçtim. Şimdi korumaya çalışıyorum. Türkiye'nin her yerinde konserler veriyorum. Her gittiğim yerde davetler, 'Zara senin için onu yaptık, bunu yaptık' diyen insanlar. Bunun kilo almamda çok etkisi oldu. Yaş da ilerledikçe metabolizma 'Yorulduk, oturalım' formatına geçiyor. Gençlikteki gibi olmadığını anlayıp ilk gençlikteki gibiyim. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500'e indirdim" açıklamasında bulundu.

"GÜNDE BİR ÖĞÜN YEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Yemek programına dikkat ettiğini söyleyen Zara; "Günde bir öğün yemeye çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemekleri yemeye çalışıyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oldu. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz sahnede inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi en fazla çorba içiyorum" dedi.