Zara: 20 kilo verdim
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Zara, 20 kilo verdiğini söyledi ve beslenme rutini hakkında konuştu
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Sofralar Sergisi'nin ardından Başarım Sensin Derneği'nin düzenlediği akşam yemeğine katılan Zara, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı; "Sofralardan kendimi zor kaldırdım. Dedim ki, 'Ben oraya katılmayayım.' Fakat sergiden haberim oldu. Çok güzel işlere imza atmışlar. Emeklerine sağlık" dedi.
20 KİLO VERDİ
Yemekten uzak kaldığını belirten Zara; "Sofra konusunda gerçekten 20 kilo verdim. Koruma programına geçtim. Şimdi korumaya çalışıyorum. Türkiye'nin her yerinde konserler veriyorum. Her gittiğim yerde davetler, 'Zara senin için onu yaptık, bunu yaptık' diyen insanlar. Bunun kilo almamda çok etkisi oldu. Yaş da ilerledikçe metabolizma 'Yorulduk, oturalım' formatına geçiyor. Gençlikteki gibi olmadığını anlayıp ilk gençlikteki gibiyim. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500'e indirdim" açıklamasında bulundu.
"GÜNDE BİR ÖĞÜN YEMEYE ÇALIŞIYORUM"
Yemek programına dikkat ettiğini söyleyen Zara; "Günde bir öğün yemeye çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemekleri yemeye çalışıyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oldu. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz sahnede inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi en fazla çorba içiyorum" dedi.
"OTOBÜS DURAĞI GİBİ İNENLER VAR BİNENLER VAR"
2025 yılının kendisi için güzel bir yıl olduğunu ifade eden Zara; "Hayatıma girenler oldu, çıkanlar oldu. Otobüs durağı gibi inenler var binenler var. Benim adıma güzel bir yıl geçti. 2026 yılından tüm insanlar için huzur, sağlık diliyorum. Bol kazanç diliyorum. Alım ve satım gücünün birbirine karşılayabildiği, herkesin çocukların istediği her şeyi alabildiği bir yıl diliyorum" diye konuştu.
"YORUM YAPMAYA KORKUYORUM"
Meslektaşı Güllü'nün ölümü hakkında konuşan Zara; "Çok çok üzücü bir olay. Söylenecek hiçbir şey yok. İnsanın içi kötü oluyor. Yorum yapmaya bile korkuyorum. Yüce rabbim hepimize hayırlı hayatlar, hayırlı ölümler versin" ifadelerini kullandı.