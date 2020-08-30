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Zaza Enden kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Övüç'ü dövdüğü iddia edilen Zaza Enden hakkında

Sosyal medyada çektiği videolar ile gündem olan Murat Övüç, hem Yeşim salkım, hem Seyhan Soylu'ya sarf ettiği küfürler nedeniyle Marmaris'te bir mekanda eski basketbolcu Zaza Enden tarafından dayak yediği iddia edildi. Peki Zaza Enden kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Övüç'ü dövdüğü iddia edilen Zaza Enden hakkında

Zaza Enden

İddialara göre eski basketbolcu Zaza Enden, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ü dövdüğü görüntüler Türkiye gündeminin en çok konuşulan konusu oldu. Peki Zaza Enden kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Övüç'ü dövdüğü iddia edilen Zaza Enden hakkında...

ZAZA ENDEN KİMDİR?

28 Mayıs 1976 tarihinde Gürcistan Tiflis'te dünyaya gelen profesyonel güreşçi ve basketbolcudur. 2.06 metre boyunda ve 115 kg ağırlığındadır. 'Tatu' lakabı ile bilinir. 1992 yılında Türkiye'ye gelmiş ve burada Türk vatandaşlığı almıştır. 2010 yılında, Turkish Power Wrestling'de güreşmiştir. Yaşanan olay sonrası 'Zaza Enden'in eşi kim?' sorusu merak edilirken, Zaza Enden'in eşi Işıl Enden olduğu öğrenildi.

18 Ekim 2018 tarihinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu Zaza Enden, gittiği Rize'de yakalayarak gözaltına alındı.

İstanbul Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Enden, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Zaza Enden'in oynadığı takımlar

1993-1995 Darüşşafaka

1995-2003 Fenerbahçe

2003-2004 Chalon Basket

2004-2005 Tekelspor

2005-2006 Mersin BB

2006-2008 Akçakoca Poyraz

2008-2009 Gebzespor

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