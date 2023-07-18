Zehra Çilingiroğlu şantiyede
Hülya Avşar'ın ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu iş hayatına atıldı. Çilingiroğlu, bir mimarlık şirketinde çalışmaya başladı
2016 yılında Londra Westminster Üniversitesi'nde eğitim gören Zehra Çilingiroğlu, ardından Türkiye'ye dönmüştü.
Mimarlık bölümünden mezun olan Zehra Çilingiroğlu, iş hayatına atıldı. Staj eğitimini tamamlayan Çilingiroğlu, bir mimarlık şirketinde çalışmaya başladı.
Kaya Çilingiroğlu, kızının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bir binanın iç tasarımında görev alan Zehra Çilingiroğlu'nun, duvar dolgusu yaptığı görüldü.