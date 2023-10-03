Zehra Güneş'in kuzenini görenler şaştı kaldı! Meğer Survivor'un yıldız ismiymiş!

Milli Takım içerisinde gösterdiği başarılarıyla ilgi odağı olan güzel ve yetenekli voleybolcu Zehra Güneş özel hayatıyla da herkes tarafından merak ediliyor.

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Magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden biri olan Güneş Survivor'un en gözde isimlerinden biri olan şimdilerde ise binlerce takipçiye sahip ünlü bir ismin kuzeni çıktı.