Zekalarıyla hayran bırakacak 10 hayvan!

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KUZGUN Kuzgunlar birçok filme bile konu olmuştur çünkü kendileri tam bir düzenbazdır. O kadar zekilerdir ki, kendilerini aldatan insanlara karşı kin beslerler, bilgiler toplarlar, insan yüzlerini bile hatırlarlar hatta geleceğe yönelik planlar bile yaparlar. Kuzgunlar dar alanlarda bulunan yiyecekleri alabilmek için çubuklu aletler de üretebilirler.

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YUNUS Yunuslar, hayvanlar aleminde vücut kütlesine göre en büyük beyinlerden birine sahiptir ve bunun, memelilerin son derece gelişmiş zekasından kısmen sorumlu olduğu düşünülmektedir. Tutsak yunuslara hileler öğretiliyor , su altı patlayıcılarını tespit etmek üzere eğitiliyor ve hatta TV komedi programlarında bile rol alıyorlar. Yabani yunusların alet kullandıkları, işbirliği içinde avlandıkları ve çeşitli gıcırtılar, ciyaklamalar ve ıslık sesleri ile iletişim kurdukları da gözlemlenmiştir.