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Zekat ne kadar verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat 2020 diyanet

Ramazan ayının bitmesi ile birlikte zekat hesaplamaları da araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Zekat miktarı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, zekat hesaplama nasıl yapılır, ne zaman verilir?

Zekat ne kadar

Zekat ne kadar verilir? Zekat hesaplaması nasıl yapılır? Soruları Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet işleri Başkanlığı 2020 zekat miktarı ile ilgili bilgileri verdi. İşte detaylar....

ZEKAT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Zekat hesaplamada mevcut borçlarınız düşüldükten sonra kalan malınız üzerinden zekatınızı hesaplayabilirsiniz.

Borçların düşülmesi ve zekat konusundaki sorularınız için fetva.diyanet.gov.tr adresinden, ALO190 destek hattından veya E-Devlet sistemindeki "Dini Soru Sor" servisinden destek alabilirsiniz.

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 175, 191-192, 223).

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