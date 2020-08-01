Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi resmen açıklanırken 35 yaşındaki golcü ilk antrenmanına da çıktı. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan sonra Lille formasını terletecek olan üçüncü Türk futbolcu olan Burak'a, Milli Takım'dan da arkadaşı olan Zeki Çelik'ten jest geldi.

Daha önce Fransız ekibinde 17 numaralı formayı terleten Zeki Çelik, forma numarasını Burak Yılmaz'a devretti. Konuya ilişkin açıklama yapan tecrübeli golcü "Zeki Çelik'e herkesin önünde teşekkür ediyorum. Milli Takım'da onun kaptanıyım. 17 numarayı bana verdi. Türkiye'de yaşça büyük olanlara saygı önemlidir. 'Merak etme ağabey, 17 numara senindir' dedi!"

BASIN TOPLANTISI: ÖNCELİĞİM GOL ATMAK

Lille'e transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Burak için kulüp tesislerinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Kulübe kendisine güvendiği için teşekkür eden deneyimli futbolcu, "Hocamızın, Luis Campos'un, yöneticilerimizin güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca baskılı ortamlarda, büyük takımlarda oynadım. Gördüm ki futbol hayatımda bu baskı iyi geliyor. Kulübümün bana güveni de açıkçası bana baskı yapıyor. Bu yüzden de geçmişte olduğu gibi tekrar yeni bir maceraya, ispata, göreve ve mutluluğa başlıyorum. Önce kendimi sonra da bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum" diye konuştu.

Transferin nasıl geliştiğini anlatan Burak Yılmaz, "Luis Campos (Sportif direktör) ile 20 gün önce irtibata geçti. Kendisi İstanbul'a geldi yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Açıkçası toplantıdan sonra kararımı vermiştim. Sizlerin aracılığıyla ona teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"YUSUF VE ZEKİ ETKİLİ OLDU"

Takımdaki diğer Türk futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ile takım hakkında konuştuğunu ifade eden 35 yaşındaki futbolcu, "İkisiyle de konuştum. Sağ olsun onlar da beni aradılar. Onlara sormam gereken sorular vardı. Onlar da beklediğim cevapların çok üstünde cevap verdi. Onların buraya gelip benimsemesi, severek oynaması kararım da çok etkili oldu. Kulübümüzün de onları transfer ederek ne kadar iyi yaptığını görüyorum" açıklamasında bulundu.

Lille'nin transfer stratejisini çok iyi bildiğini belirten deneyimli golcü, "Ama burada benim görevim biraz daha farklı. Hocamızla da yüz yüze konuştuğumuzda Fonte, benim ve Benjamin'in biraz daha farklı misyonu olduğunu söyledi. O da aslında ban sorumluluk yükledi. Bu benim için gurur verici bir olay. Bu tarz misyonu yapabileceğimi düşünüp, İstanbul’dan getirmeleri benim için ayrı gurur verici bir olay. Birinci görevim sahaya çıkıp gol atmak. Golden sonra da diğer görevleri de yerine getireceğime eminim" değerlendirmesinde bulundu.