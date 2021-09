Zeki Müren'in yeğeninden açıklama! Çağlar Çorumlu...

DHA

Oyuncu Çağlar Çorumlu'nun Zeki Müren'i canlandırdığı özel bir bankanın reklamı, izleyenlerden iki farklı yorum topladı. Kimileri reklamı beğenirken, kimisi ise Zeki Müren'in canlandırıldığı rolün Müren'in hatırasına yakışmadığını belirtti. Bursa'da yaşayan Zeki Müren'in kız kardeşinin oğlu Sevtuğ Olgaç, reklam hakkındaki görüşlerini anlattı.

Reklam filminin hazırlanış aşamasında Müren'in ailesine danışılması gerektiğini belirten Olgaç, "Kendisiyle ilgili her türlü yorumu, taklidi yapan insanlara gülümseyerek bakmıştır. Reklamı izlerken duygulanarak, eski anılarım canlanarak onu izledim." ifadelerini kullandı.

'İZLERKEN DUYGULANDIM'

Reklamı değerlendiren Sevtuğ Olgaç, "Böyle bir filmin hazırlanması, mutlaka aileden destek alınarak, iletişim kurularak yapılması gereken bir proje. Böyle bir şeyden haberimiz olmadı. Olsa destek verirdik, fikir alışverişinde bulunurduk. Doküman verebilirdik. Bazı aksayan şeylerin düzeltilmesi için katkımız olurdu. Bunlar yapılmadığı için elbette bir kırgınlığımız var. Zeki Müren'in hayatında öneme sahip 2 ifadesi vardı. 'Meyve veren ağaç taşlanır' derdi. Zeki Müren, ölümünden 25 yıl sonra bile meyve veren bir insan ki onunla ilgili yorumlar yapılıyor. 'Taklitler aslını yaşatır' derdi. Kendisiyle ilgili her türlü yorumu, taklidi yapan insanlara gülümseyerek bakmıştır. Hiçbirine cevap vermemiştir. Bu olayda da tenkit edilecek ve önemle itiraz edilecek bir yön görmedim. Reklam dinlediğim zaman reklam dönerken duygulanarak, eski anılarım canlanarak onu izledim. Anılar canlanınca reklama daha sempatik gözle bakmaya başladım. Ayrıca reklamda oynayan Çağlar önemli bir aktör. Onun da bunu hazırlanarak yaptığını, izlenimlerini günlerce izleyerek bu prodüksiyonu gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Tebrik ederim, güzel oyunculuk yapmış. Bazı yerlerde bir zayıflık görüyorum ama hatırlanması son derece güzel. Yıllar sonra bile hatırlanması, sesinin duyulması, prodüksiyonlarda Zeki Müren düşünülerek yapılmış olması bize gurur verir. Hoşumuza gider" dedi.

'ONUNLA ÇOK HATIRAM VAR'

Zeki Müren'in hala gündemde olduğunu belirten Olgaç, "Zeki Müren'in 'güneş' olma özelliği, hala güneşinin bize yansıdığını, bu güneşin ışığının bizi aydınlattığını görüyoruz. Kendisine çok önemli duygularla, hislerle seyrediyorum ki, onunla ilgili her projeyi, anma gecelerini hep gözyaşıyla takip etmişimdir. Onun programlarının hiçbirini kaçırmadan gittiğimde önüme bakmadan, yemek yemeden, kıpırdamadan onu izlemişim. Bir gün programdan sonra 'Benim programlarımda benden gözünü ayırmıyorsun' demişti. Onun her şeyini izlemek, görmek istiyordum. Onunla ilgili çok hatıra, dokümanlar var. O benim için bir sanat güneşinin çok ötesinde. Bir kalp, bir can benim için..." diye konuştu.