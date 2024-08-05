Zeki Yavru: Beşiktaş maçındaki hedefimiz puan ya da puanlar almak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2024-2025 sezonunun açılışını kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı ile yapacak. Hazırlık dönemini bitirip, lige yönelen kırmızı-beyazlılarda takım kaptanı Zeki Yavru, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"BAŞARILI OLACAĞIMIZ GÜZEL BİR SEZON OLSUN" Sezona Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacaklarını ifade eden kaptan Zeki Yavru, “Yeni sezonda ilk maç haftasına girdik. İnşallah tüm Samsunspor camiasına hayırlı uğurlu olur. Bizim adımıza bol bol sevinçler, mutluluklar yaşayacağımız, birlikte başarılı olacağımız güzel bir sezon olsun. Kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Hazırlık dönemi aşamasını geride bıraktık. En iyi şekilde Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ HEDEFİMİZ PUAN YA DA PUANLAR ALMAK" Beşiktaş maçında puan ya da puanlar almak istediklerini dile getiren Yavru, “Lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Kimle oynarsak oynayalım başlangıçlar her zaman zordur. Büyük takımlar ise her zaman zordur. İyi bir başlangıç yapmak için elimizden geleni yapacağız. Sahamızda güzel bir atmosfer olacaktır. Taraftarımızla birlikte inşallah puan ya da puanlarla lige başlarız. Moral motivasyon açısından bu önemli” diye konuştu.