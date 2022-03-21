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Zelenskiy, yardımları için Mila Kunis-Ashton Kutcher çiftine teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'daki mülteciler için 35 milyon dolar bağış toplayan Amerikalı aktör Ashton Kutcher ve eşi Ukrayna asıllı ABD'li aktris Mila Kunis'e teşekkür etti

Zelenskiy'den Mila Kunis-Ashton Kutcher çiftine teşekkür
Zelenskiy'den Mila Kunis-Ashton Kutcher çiftine teşekkür
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AA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkesine saldırmaya başladığı ilk günden itibaren Kutcher ve eşinin Ukrayna'ya destek sağlamaya başladığını belirterek, bu ifadeleri kullandı:

"35 milyon dolar topladılar, Flexport ve Airbnb ile onu Ukrayna'daki mültecilere yardım etmeye yönlendiriyorlar. Kendilerine destekleri için bizzat teşekkür ettim."

AA'nın haberine göre; Kutcher ile Kunis, 4 Mart'ta yaptıkları açıklamada, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağış yaptıklarını belirterek, başlattıkları 30 milyon dolarlık bağış kampanyasına hayranlarından katkı sağlamalarını istemişlerdi.

2015 yılında nikah masasına oturan Mila Kunis ve Ashton Kutcher'ın Wyatt Isabelle ve Dimitri Portwood adında iki çocukları bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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