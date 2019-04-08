Ukrayna'da geçen hafta ilk tur devlet başkanlığı seçimlerinde en fazla oyu alarak ikinci tura yükselen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun, seçim öncesi yapmaları beklenen canlı yayın tartışması ülkenin gündeminde. Canlı yayında tartışma teklifini kabul eden Zelenskiy'nin, Poroşenko'yu Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda buluşmaya çağırdığı videosunu üç günde milyonlarca kişi izledi. Zelenskiy'e çektiği videoyla yanıt veren Poroşenko, "Statsa stat, bekliyorum. Delikanlı olun, karşıma çıkın" demişti.

SAHTE BİLETLER SATIŞTA

Zelenskiy ile Poroşenko'nun Kiev'deki 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda tartışıp tartışmayacağı henüz kesinleşmezken, internette ünlü ilan sitelerinde 'Zelenskiy-Poroşenko buluşması' için sahte biletler satılmaya başlandı. Gelen şikayetler üzerine bu ilanlar kaldırıldı. Stat yönetimi, Zelenskiy-Poroşenko tartışmasının biletlerinin satışa çıkarılması için kendilerine çok sayıda talep geldiğini, yurt dışından birçok kişinin de bu tartışmayı izlemek için Ukrayna'ya gelmeyi planladığını açıkladı.

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Kiev'de ayrıca Zelenskiy ile Poroşenko'nun fotoğraflarının yer aldığı ve Poroşenko'nun 'Statsa stat' sözünün yazıldığı tişörtler satışa çıktı. Altyapı Bakanı Vladimir Omelyan da bu tişörtü giyerek, fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı.

"STAT ŞOVUNUN MALİYETİ 1 MİLYON DOLAR"



Ukrayna basını, iki adayın Olimpiyat Stadı'nda halkın önünde karşı karşıya gelmesi beklenen canlı yayın programının maliyetini yaklaşık 1 milyon dolar olarak hesapladı. Merkez Seçim Komitesi, statta yapılacak bir canlı yayının Seçim Yasası'na uygun olmadığını, etkinliğin masraflarının kamu bütçesinden karşılanamayacağını açıkladı. Bu buluşmanın olması halinde, masrafları adaylar kendileri ödeyecek.

Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Zelenskiy yüzde 30,23, Poroşenko yüzde 15,95 oyla ikinci tura kaldı. Ukrayna halkı 21 Nisan'da seçimin ikinci turu için sandık başına gidecek.

"14 NİSAN'DA STADYUMDA OLACAĞIM"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, en güçlü rakibi komedyen Vladimir Zelenskiy ile buluşma tarihini açıkladı. Poroşenko katıldığı televizyon programında, "Zelenskiy, stadyumda bir siyasi oturum düzenlemeye davet etti. Buradan kendisine sesleniyorum, 14 Nisan'da davet ettiği yerde olacağım. Saat 19.00-20.00 civarının uygun olacağını düşünüyorum. Gelmek isteyenleri ve televizyon kanallarını davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'NİN SONUÇLARI DA TEMİZ ÇIKTI

Vladimir Zelenskiy yaptırdığı alkol ve uyuşturucu bağımlılığı testlerinin sonuçlarını resmi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan rapora göre Zelenskiy'nin tüm test sonuçları negatif çıktı.

POROŞENKO'NUN ANALİZ SONUÇLARI TEMİZ ÇIKTI

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçiminin ilk turunda birinci olan komedyen Vladimir Zelenskiy, ikinci sıradaki rakibi mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya yönelik yaptığı bir açıklamada, "Ukrayna'ya alkolik ya da madde bağımlısı bir başkan lazım değil. Seni analiz yaptırmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmış ve bu teklifin üzerine iki aday da analiz yaptırmıştı.

Poroşenko'nun analizlerini yapan Dr. Vladimir Yariy yaptığı açıklamada, "Kan, idrar ve saç kılı üzerinden yapılan analizlerde alkole ya da maddeye bağlı herhangi bir bağımlılık tespit edilmemiştir" diye konuştu. Vladimir Zelenskiy de basına sunduğu doktor raporlarında, herhangi bir bağımlılığının olmadığını açıklamıştı.





