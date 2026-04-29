        Haberler Dünya Zelenskiy, Rusya'ya yönelik saldırı menzilini artıracaklarını belirtti | Dış Haberler

        Zelenskiy, Rusya'ya yönelik saldırı menzilini artıracaklarını belirtti

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahları kullanarak saldırı menzilini artıracaklarını bildirdi.

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 12:44 Güncelleme:
        Ukrayna: Rusya'ya saldırı menzilimizi artıracağız

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkililerinden, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahlarla yapılan saldırılar hakkında bilgi aldığını belirtti.

        SBU'nun Rusya'ya uzun menzilli silahlarla saldırıları sürdürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, saldırı mesafesinin artık 1500 kilometreden fazla olduğunu kaydetti.

        Zelenskiy, şöyle devam etti:

        "Biz de bu mesafeleri artıracağız ve bunlar Rus terörüne karşı Ukrayna'nın oldukça adil yanıtıdır. Her bir saldırının, Rus askeri sanayisinin, lojistiğinin ve petrol ihracatının kapasitesini azaltması önemlidir. Sonuçlar herkes için açık bir şekilde ortada."

        Rusya'nın savaşı bitirmesi gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Diplomasiye geçme zamanı geldi ve Moskova bu sinyali almalıdır." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, paylaşımında, Rusya'da bir hedefe yapılan saldırıya ait görüntüye de yer verdi.

        Ukrayna basınında yer alan haberlere göre ise Rusya'nın Perm petrol boru hattı kontrol istasyonuna, erken saatlerde, cephe hattından 1500 kilometre uzaklıkta saldırı düzenlendi.

        Tesis, bölgedeki Rusya'nın ana boru hattı ağı üzerinden petrolün pompalanmasından, depolanmasından ve dağıtımından sorumlu kilit bir merkez olarak biliniyor

        Rusya: Perm bölgesindeki bir sanayi alanına İHA saldırısı yapıldı

        Rusya'nın Perm Bölge Valisi Dmitriy Mahonin da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu bölgedeki bir sanayi alanında yangın çıktığını belirtmişti.

        Çalışanların olay yerinden tahliye edildiğini ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mahonin, olayda yaralı ve can kaybının olmadığını ifade etmişti.

        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu